Ticarilerin AB’yle imtihanı!

Avrupa Birliği’nin katı emisyon kurallarında çanlar, otomobilden sonra hafif ticari araçlarda da çalıyor. Elektrikli hafif ticarilere ilginin düşük olması, bunun en önemli nedenlerinden biri...Avrupa Birliği’nin (AB) otomobiller için koyduğu katı emisyon sınırlaması üreticileri telaşlandırırken, benzer bir endişe hafif ticari araç üretenleri de sarmış durumda. Elektrikli hafif ticarilere yeterince ilgi olmaması, gelecek yıl yürürlüğe girecek sınırlamalar konusunda üreticileri kara kara düşündürüyor.Avrupalı üreticiler, gelecek yıldan itibaren yeni ürettikleri hafif ticari araçların karbondioksit emisyon miktarını kilometre başına 185 gramdan 154 grama düşürmeleri gerekiyor. Elbette bunun için de, elektrikli hafif ticari araç satışlarının beklenen düzeyde olması gerekiyor. Ancak durum böyle değil. Zira üreticilerin bu kurala uyabilmek amacıyla geliştirip ürettiği elektrikli hafif ticarilere ilgi istenilen düzeye ulaşamamış. Bu da, üreticiler açısından ciddi sorun anlamına geliyor.Bünyesinde Citroen, Peugeot, Opel gibi hafif ticari modelleri de olan markaları barındıran Stellantis, elektriklilerin satışlardaki payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini söylerken, Renault da bu miktarı yüzde 18 olarak açıkladı. Ancak önümüzde sadece bir yıl varken, bu hedeflerin nasıl gerçekleşeceği merak konusu. Nitekim yüzde 100 elektrikli hafif ticarilerin, bu yılın ilk 9 ayında AB içindeki satışlardan alabildiği pay sadece yüzde 6 civarında.Renault, Ford, Stellantis, Mercedes-Benz, Volkswagen gibi üreticiler, popüler dizel motorlu hafif ticarilerinin tam elektrikli versiyonlarını da pazara sundular ya da sunacaklar. Ancak tüketicilerin bu araçları satın almadaki isteksizliği, üreticileri düşündürüyor.Geçtiğimiz günlerde Paris Motor Show’da açıklamalarda bulunan Renault’nun hafif ticari araçlarından sorumlu Heinz-Juergen Low, Avrupa medyasına, 2025’teki sınırlamalara nasıl uyum sağlayacakları konusunda “hiçbir fikri olmadığını” ifade etti, “Biz gereken yatırımımızı yaptık, ancak ortada elektrikli hafif ticari araçları satın alacak yeterli müşteri yok” dedi. Low, “Dizel ve elektrikli araç fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Büyük fark gördüklerinde ve kafalarında başka soru işaretleri de doğduğunda, tercihlerini değiştirmiyorlar... Yıllardır kentlerde içten yanmalı motorlara sahip araçlara yönelik yasaklar gelmesi konusunu söylüyoruz ancak Avrupa’da çok az kentte bu yapıldı” değerlendirmesini yaptı. Şu an Avrupa’da elektrikli hafif ticaride lider olduğunu söyleyen Stellantis de, pazar ikiye katlanmadığı sürece yüzde 20’lik hedefi tutturabileceğinden çok emin değil.Elektrikli hafif ticari satışları, dizel versiyonlara göre nispeten yüksek olan fiyatları ve şarj konusundaki çekinceler nedeniyle düşük seyrediyor. Tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi yeterli destek verilmemesi de cabası. AB içinde bu yılın ilk yarısında elektrikli hafif ticari satışları yüzde 3.7 düşerken, dizellerin satışı yüzde 16 arttı.Bunun yanında Çinli markaların elektrikli ticarilerine henüz ek vergi olmaması, AB’deki üreticileri telaşlandıran bir başka konu. Zira birer birer pazara giriş yapmaya başladılar bile. Bu nedenle hafif ticari araç üreticilerinin bir süre daha uykusu kaçacak gibi görünüyor.Hyundai Motor Company, yeni hidrojen yakıt hücreli elektrikli (FCEV) konsept aracı “INITIUM”u tanıttı. Markanın hidrojenli araçlara ve sürdürülebilirliğe bakış açısını sergileyen bu yeni konsept, 2025 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. İlk olarak Kasım ayında Los Angeles ve ardından Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sergilenecek INITIUM’un adı, özellikle tercih edilmiş. INITIUM, Latincede “başlangıç” veya “ilk” anlamına gelen bir kelimeymiş. Zira eraç da, markanın gelecek stratejileri ve izleyeceği yol hakkında da önemli ipuçları veriyor. Hidrojen yakıt hücresiyle çalışan SUV konsepti, aynı zamanda Hyundai’nin “Çelik Sanatı” adı verilen yeni tasarım dilinin de başlangıcını simgeliyormuş. Hyundai INITIUM’da 650 km’den fazla bir sürüş menzili hedeflerken, bunun için daha düşük yuvarlanma dirençli lastikler ve sürtünmeyi azaltan aerodinamik jantlar kullanıyor. Konsept araç, 150 kW’a kadar desteklenen bir güce sahip.Çek üretici Skoda’nın SUV ürün gamındaki amiral gemisi Kodiaq’ın performanslı “RS” versiyonu da yenilendi. Yeni nesil Kodiaq RS, 265 HP güç üreten yeni 2.0 TSI benzinli motora ve RS’e özel farklı donanım ve aksesuar detaylarına sahip. Kodiaq RS, 2025 Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.Yeni nesil Suzuki Swift’in Türkiye fiyatı belli oldu ve 1 milyon 359 bin TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Tasarımı yenilenen Swift, “Life” ve “Pulse” donanım paketleriyle Kasım’dan itibaren showroomlarda olacak. Yeni Swift’te, 1.2 lt 3 silindirli benzinli motor ve Akıllı Hibrit Teknolojisi bulunuyor. Yakıt tüketimi 100 km’de 4.7 lt olarak veriliyor.