Volvo’nun yenilikleri Türklerden soruluyor

Tamamen elektrikli bir marka haline gelme çalışmaları yürüten Volvo Cars’ta, yeni modeller Türklerin imzasını taşıyor. Giderek sayıları artan Türk mühendisler, markanın EX30 ve EX90 modellerinin güvenliğinde ve gelişiminde söz sahibi...

Amiral Gemisi

Örneğin ABD’de üretimine yeni başlanan markanın SUV’daki amiral gemisi yeni EX90...

Bu aracın Ürün Sorumlusu deyince, karşımıza Hande Ergitürk’ün adı çıkıyor. 10 yıldan fazladır Volvo’da çalıştığını öğrendiğim Ergitürk, İTÜ mezunu. Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde otomotiv mühendisliği master yapmış. Son olarak EX90’ın tanıtımında araç üzerinde yapılan geliştirmeleri ve kabininde “sessizlik adına” yaptıkları çalışmaları anlatmış. Ama göründüğü kadarıyla sadece EX90 değil, EX30’da da çalışmış.









Ahşaptan yapılma bir deneyim merkezi Volvo Cars’ın merkezinde, İsveç’in Göteborg kentinde yer alan yeni deneyim merkezi ya da diğer bir deyişle markanın yeni müzesi “World of Volvo”, Volvo’nun önemli ve iz bırakan modellerini, ürünlerini ziyaretçilere tanıtıyor. Nisan ayında kapılarını ziyaretçilere açan merkez, Volvo Cars’ın geçmişten bugüne gelişen dünyasını, elektrifikasyon yolculuğunu ve sürdürülebilirlik politikasını yansıtıyor. 4 bin 500 metrekarelik geniş sergi alanına sahip merkezin iç mekanı, dışının aksine tamamen ahşaptan yapılmış ve hiçbir çelik yapıya izin verilmemiş.



Bu iki modelde çalışan Türkler bu kadarla da sınırlı değil. Örneğin Göterborg’daki Torslanda geliştirme merkezinde çarpışma testleriyle ilgili bilgileri bize aktaran, “yan çarpışma testlerinden sorumlu” yönetici konumundaki Mert Muameleci ile tanışıyoruz. Kendisi İsveç doğumlu ancak çok düzgün bir Türkçe’ye sahip. EX30 ve EX90’ın çarpışma testlerini yürütmüş. Her iki modelin performanslarını, hatta birbirleriyle çarpıştırılmalarına ilişkin bilgileri veriyor “öğrenmemiz gerektiği kadarıyla” tabii.

Tam ve erken bir dönüşüm yaşayarak, dizel motorlu araç üretimini bırakacağını, benzinli motorlara da kısa bir süre sonra veda ederek, tamamen elektrikli bir marka olacağını açıklayan Volvo, İsveç’teki mühendislik ve test merkezlerinde yeni modellerini ardı ardına üretim sırasına almış durumda. XC40 Recharge iken adı değişen EX40’ın ardından gelen EX30 ve yazılım sorunları nedeniyle bir miktar geciktiği söylenen EX90, markanın elektrikli geleceğinin öncüleri konumunda. Tüm bu modellerin gelişimini yürüten Volvo’nun, İsveç’in Göteburg kentinde bulunan tesislerinde karşılaştığımız ya da isimlerine rastladığımız Türkler ise, bu gelişim sürecinde söz sahibi. Örneğin yaklaşık 2.5 yıldır Göteborg’da çalışan, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Uğur Mart, o kahramanlardan biri. Doktorasını Japonya’da tamamlayan, İngiltere Southampton Üniversitesi’nde 5 yıl akademisyenlik yapan Mart, şimdilerde Volvo Cars’ın elektrikli araçlarında kullanılacak bataryaların güvenlik testlerinden sorumlu ekipte. Bu bataryaların özellikle yüksek sıcaklık ve aşırı soğuktaki performanslarından tutun da pek çok senaryoda sergileyeceği davranışı ölçüyorlar...