Yabancı alımları güçlenecek mi?

Borsa İstanbul’da yabancıların payı 1 Kasım’da yüzde 41.10’u gördükten sonra gelen tepki alımlarıyla bir miktar arttı ve yüzde 42 oldu.Alımlar düşük kalsa da devam etme ihtimali piyasalara moral verdi. Hisselerin dolar bazında ucuzlaması yabancı ilgisini güçlendirebilir.Dövizdeki yükselişle birlikte hisse senetlerinin dolar bazında ucuzlaması yabancıların piyasaya yönelmesine olanak verdi. Kur yüksek seyrini koruyor. Enflasyondaki yükseliş sürecek. Borsa ve hisseler gündemde kalmaya devam edecek.Dolar kuru yeni rekor seviyesini görerek 9.82 TL’yi test etti. Dolarda gerçekleşen bu yükseliş önümüzdeki dönemde enflasyonun yüksek seyrini sürdürme olasılığının zayıflamayacağını gösteriyor. Böyle bir ortamda hisse senetlerinde enflasyona paralel yükselişlerin yaşandığını görebiliriz.Borsa 1.616 seviyesinde bulunuyor, endeks 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde. İşlem hacmi 30 milyarın üzerinde, bu olumlu. Hacmin 50 milyara çıkması endeks hisselerindeki hareketini güçlenmesini sağlayabilecektir.Piyasalarda belirsizlik arttıkça güvenli limanlara doğru hareket hızlanıyor. Enflasyonist kaygılar hemen tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Önünü göremeyen yatırımcının ana tepkisi ise kısa vadeli al-satlar.Brent petrolün varil fiyatı 84.7 dolar. Petrolün fiyatında 87 dolar önemli. Fiyatının 87 doların üzerine çıkması halinde yükseliş yönündeki beklenti güçlenecek. Petrol fiyatına yönelik analistlerin beklentisi ise 100 dolara yükselmiş durumda.1- Güçlü ve pasif gelir elde edebileceğiniz hisseleri tercih edin.2- Elinizdeki hisseleri artırmaya odaklanın.3- Hisseler değer kaybettiğinde adet sayısını artırın.4- Şirketlerin yatırımlarını, projelerini izleyin.5- Birikime odaklanın. Büyümeye hedefinizde olsun.6- Fiyat bağımlılığından kurtulun.7- Temettü istikrarı arayın. Kâr istikrarı arayın.8- Temettü verimi yüksekse tercih edin.Şirketlerin temel verilerinden hareketle dokuz kritere göre 458 şirketi filtreledik. Kâr, satış büyümesi ve temettüde öne çıkan kriterler:1) Son 10 yılda temettü ödeme sayısı 6 seviyesinin üzerinde olan,2) Beş yılda dolar bazında yüzde 100 kazandıran,3) Piyasa değeri 50 milyon doların üzerinde olan,4) Fiyat/Kazanç oranı 15’in altında olan,5) PD/DD oranı 6’nın altında olan,6) 5 Yıllık ortalama temettü verimi 3’ten büyük,7) 5 Yıllık ortalama kar büyümesi yüzde 45’in üzerinde olan,8) 5 Yıllık ortalama satış kar büyümesi yüzde 20’nin üzerinde olan,9) Özsermaye karlılığı yüzde 25’in üzerinde olan 10 şirket öne çıktı. Bunlar: İskenderun Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Alkim Kağıt, Ereğli Demir Çelik, Aksa, İş Y. Men. Değ., Ege Endüstri, Alkim Kimya, Erbosan, Sarkuysan.