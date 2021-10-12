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Yatırımın ivmesi sanayiden yana

Zeynep Aktaş
12.10.2021 09:21
Borsada yılbaşından bu yana yatırımcı tercihlerinde sanayi ve hizmet sektörü hisseleri ön plana çıkarken mali sektör ise geride kaldı.

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan sektörler inşaat, bilişim, metal ana ve kimya sektörleri oldu. İnşaat sektörü hisseleri yüzde 28 değer kazanırken bilişim hisseleri yüzde 19 yükseldi. Metal ana sektöründe yüzde 12 yükseliş yaşandı. Kimya sektörü hisseleri ortalama yüzde 11 değer kazandı. Rüzgâr sanayi ve hizmetten yana esiyor. İhracat yapan şirketler öne çıkıyor. Döviz kurlarının yüksek seyretmeye devam etmesi trendin sürmesini sağlıyor.

Metal ve kimya

Metal ana ve kimya sektörü önemli çünkü piyasa değerleri oldukça yüksek. İnşaat sektörü şirketlerinin piyasa değeri 7 milyar dolar. Bilişim sektörünün 3 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Ancak metal ana sektörü 13.7 milyar ve kimya sektörü 16.6 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile sanayi sektöründe önemli bir büyüklüğe sahip.

Kimler kaybetti?

Yılbaşından bu yana en fazla değer kaybeden sektörlerin başında orman ve kâğıt ürünleri gelirken onu banka ve menkul kıymet hisseleri takip etti. Mali sektör hisseleri endeksin gerisinde bir performans göstermeye devam etti.

Sanayi endeksindeki hisselerin piyasa değeri 68 milyar dolar. Mali sektörde ise piyasa değeri 50 milyar dolar. Sanayi şirketlerinin büyük banka ve holdinglerinin toplam piyasa değerinin üzerinde bir piyasa değeri ile işlem gördüğü dikkat çekiyor.

Endekste 1.420 neden önemli?

BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde 20 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Endekste kritik nokta 1.414’deki 50 günlük ortalama. Bu seviyenin üzerine çıkılması güçlenmeyi getirecektir. 8, 20, 50 günlük ortalamaların üzerindeki kalıcı hareket borsada güçlü direnç seviyelerinin aşılmasını sağlayabilir.

9 ay sonra cari fazla geldi

Bir önceki yılın ağustos ayında 4 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolar fazla verdi. Beklenti verinin 235 milyon dolar açık gelmesi yönündeydi. 9 ay üst üste açık verdikten sonra 10. ayda cari denge fazla verdi. TCMB bu gelişmeyi yayınladığı notta şöyle açıkladı:

“Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.6 milyar dolar azalarak 2.8 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2.3 milyar dolar artarak 4.08 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.”

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.4 milyar dolar oldu. Yılın ilk 8 ayında net hata ve noksan  kaynaklı girişler ise 13.5 milyar dolar. Cari işlemlerin fazla vermesi piyasalara olumlu yansıdı. Önümüzdeki dönemde en önemli risk enerji fiyatlarının seyri.

Artan ihracat ve turizm gelirleri cari dengeyi olumlu etkiledi. Kış sezonunda turizm etkisinin azalması olumlu etkiyi bozabilir.

Güçlü hisselerin dinamikleri

1- Güçlü hisselere yatırım sıkıcı olabilir.

2- Hareketleri hantal ve yavaş olabilir.

3- Piyasa değerlerinin yüksek olması, derinliklerinin fazla olması çıkışları için birden fazla neden gerektirir.

4- Türkiye’de BIST 30 hisseleri içerisinde kurumsal yatırımcıların ağırlıkları fazla. Bu nedenle kurumsal yatırımcıların alım ve satımları bu hisselerde etkilidir.

5- Yabancıların son iki yılda gerçekleştirdikleri güçlü satışlar hisselerde ciddi kayıpları beraberinde getirdi.

6- Hissenin temel verilerinden bağımsız olarak kurumsal yatırımcıların hareketlerinin etkilerini değerlendirmekte fayda var.

7- Bunlardan ayrı, son 5 yıllık kâr ve satış ortalaması yüksek, piyasa değerinde önde gelen, fiyat/kazanç oranı net kat büyümesinin altında olan şirketler trend dönüşlerinde yatırımcı için endeks üzeri getiri performansı gösterebilir.




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