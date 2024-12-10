Yatırımla büyüyor Gabar’a göz kırptı

Petrol keşiflerinden aldığı ilhamla Türkiye’nin petrokimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Sasa, yeni dönem planlarına Gabar hamlesini eklemeyi planlıyor.Türkiye’deki polyester üretim kapasitesinin yüzde 54’ünden fazlasına sahip olan Sasa’nın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ülkemizdeki petrol arama çalışmalarına dikkat çekerek, “Gabar’daki petrol kuyularını gezip 3-5 yıllık planları öğrenmek istiyorum” dedi. Bir grup ekonomi gazetecisi ile üretim tesislerinde buluşan Erdemoğlu, bu mesajı ile Sasa’nın üretim maliyetlerini azaltabileceğini ve yerli ham madde kaynaklarına erişim arayışında olduğu mesajını vermiş oldu. Bu çerçevede, Adana’da kademeli olarak devreye giren yatırımları ile Yumurtalık’taki henüz proje aşamasında bulunan petrokimya tesisi yatırımı yalnızca şirketin büyümesini değil, aynı zamanda petrokimyada Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak. Gabar’daki petrol ise, Sasa’nın yarı hammadde üretiminde önemi bir katalizör olabilecek.Sasa’nın Adana’daki tesislerinde yaklaşık üç yıldır devam eden yatırımlar, şirketin üretim kapasitesini yüzde 85 artıracak. PTA, cips ve elyaf tesislerini içeren projelerin tamamı kademeli olarak devreye girerken 2025’in ilk yarısında tamamı aktifleşecek. Bu yatırımlar, yıllık üretim kapasitesini 1,1 milyon tondan seneye hazirandan sonra 1,9 milyon tona çıkaracak. Adana’daki yatırımların toplam maliyeti 4 milyar doları bulurken Erdemoğlu, söz konusu yatırımların bugünün şartlarında 6-7 milyar dolardan aşağı yapılamayacağını belirtti. Sasa’nın polyester üretiminde hedefi, yıllık üretim kapasitesine 4,5-5 milyon tona çıkartarak dünya çapında yüzde 5 pazar payına ulaşabilmek.Sasa’nın Yumurtalık’ta kurmayı planladığı petrokimya tesisi, Türkiye’nin 22 milyar dolarlık yıllık petrokimya ithalatını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Toplam 20 milyar dolarlık yatırımın ilk fazında, 5,5 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacak. Tesisin üretim kapasitesi, uçak yakıtı, dizel, LPG ve asfalt gibi ürünlerde yerli üretimle Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak bir yapıyı mümkün kılacak. Erdemoğlu, “Bu proje, yalnızca Sasa için değil, Türkiye’nin cari açığını kapatmak adına da önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı. Yatırımın 2026 yılında başlaması öngörülüyor. Toplamda dört fazda bitirilmesi hedeflenen projenin tamamlanmasının 12 yıl sürmesi bekleniyor. İbrahim Erdemoğlu, sürecin son aşamaya geldiğini ve gerekli onayların ardından 2026 yılında yatırıma başlayacaklarını ifade ediyor.İki yıl önce Sasa’nın borsadaki fiyatı ‘çok yüksek’ diyen İbrahim Erdemoğlu’na Sasa’nın şimdiki fiyat seviyesi ile ilgili düşüncelerini sorduk. Erdemoğlu, “Piyasa şartları şu anda farklılık gösteriyor. O gün verdiğim demeç, o zamanın koşullarına dayanıyordu. Şirketin değerinin piyasa dinamiklerine göre şekillendiğini düşünüyorum. Şimdi yüksek olsa söylerim” dedi.