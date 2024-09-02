Yeni bir başlangıç: İşgücü Uyum Programı

Türkiye, son yıllarda işgücü piyasasında yaşanan değişimlerle birlikte, istihdama katılımı artırmak için çeşitli aktif işgücü programları geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tasarlanan İşgücü Uyum Programı, iş arayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Programın, özellikle özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak tasarlanmış olduğu görülüyor. Program, katılımcılarına işgücü piyasasına geçişte gerekli olan bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmayı hedefliyor. Bugünkü yazımda sizlere İşgücü Uyum Programını anlatacağım.



İşgücü Uyum Programı, katılımcılarına sadece teorik bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerisi, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, etkili iletişim, bağımlılıkla mücadele ve finansal okuryazarlık gibi hayati konularda da eğitim veriyor. Bu eğitimlerin, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel hayata adım atmalarına büyük katkı sağlayacağı aşikâr. Özellikle gençler, kadınlar ve uzun süre işsiz kalmış bireyler için bu program, üretken bir yaşama geçişin kapılarını aralıyor.



Pratik beceri kazanımı



Programın dikkat çeken bir diğer yönü ise, katılımcıların pratik beceriler kazanmasına yönelik sunulan imkânlar. Sosyal hizmetler, bakım onarım ve yeşil dönüşüm gibi kategorilerde verilen eğitimler, bireylerin işgücü piyasasında doğrudan karşılık bulacak nitelikler edinmelerini sağlıyor. Bu bağlamda, İşgücü Uyum Programı, katılımcılara yalnızca iş bulma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş yaşamında sürdürülebilir başarı elde etmelerine de zemin hazırlıyor.



Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülecek olan program, geniş bir faaliyet alanı sunuyor. Engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakımı, tarımsal üretim ve hayvancılık, ağaçlandırma, geri dönüşüm, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren katılımcılar, toplum için değer üreten bireyler haline geliyor. Bu faaliyetlerin desteklenmesi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynayacaktır.



İşgücü Uyum Programının azami süresi 10 ay olarak belirlenmiş ve bu süreçte katılımcıların 140 fiili gün boyunca programdan faydalanması planlanmış. Özellikle ilk dört hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitimler verilerek, katılımcıların temel becerileri en hızlı şekilde kazanmaları hedefleniyor. Program süresince katılımcılara ödenecek olan günlük net tutar ise 566,73 Lira olarak belirlenmiş.



Katılma koşulları...



Programa katılma koşulları şu şekilde:



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



- İŞKUR’a kayıtlı olmak,



- 18 yaşını tamamlamış olmak,



- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,



- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,



- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,



- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,



- Hane gelir şartını sağlamak,



- İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.



Sürdürülebilirlik önemli



Elbette, bu tür programların başarılı olabilmesi için sürdürülebilir ve nitelikli bir uygulama süreci gereklidir. İşgücü Uyum Programının 10 ay gibi bir süre boyunca, haftalık belirli saatler dahilinde uygulanacak olması, katılımcılara sistemli bir şekilde bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlayacak. Bu süreçte verilen günlük net ödeme miktarının ise katılımcıların ekonomik gereksinimlerini karşılamada destekleyici bir rol oynayacağını söylemek mümkün.



İşgücü Uyum Programı, Türkiye işgücü piyasasının dinamizmini artıracak ve iş arayan bireylerin istihdama katılımını kolaylaştıracak bir girişim olarak öne çıkıyor. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sunduğu destek ve geniş faaliyet alanları ile bu program, toplumsal refahı artırmayı amaçlıyor. İŞKUR’un bu önemli girişimi, üretken ve sürdürülebilir bir iş gücünün oluşmasına katkıda bulunurken, toplumun her kesiminden bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek adımların atılmasını sağlayacaktır.