Yeni teşvikler Meclis’e geliyor

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen torba yasa teklifinde, 50’nin altında işçi çalıştıran işyerleri için yeni bir teşvik düzenlemesi yer alıyor. Bu teşvikin özellikle salgın sonrası toparlanma sürecinde istihdam artışına olumlu etki yapması bekleniyor.



Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen torba yasa teklifinde yeni bir teşvik var. 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerine yönelik teşvik özellikle salgından sonraki toparlanma sürecinde işverenlerin istihdam artışı sağlamalarına yardımcı olabilecek nitelikte.



Yeni teşvik 2021 yılı mart ayında 50 ve altında işçi çalıştırılan işyerlerini kapsıyor. Mart ayında SGK’ya verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde istihdam ettiği işçi sayısı 50 ve altında olan işyerleri yeni teşvikten faydalanabilecek. Dolayısıyla yeni teşvik daha çok küçük ve orta ölçekli işyerlerine yönelik bir teşvik. TUİK verilerine göre Kasım 2021 itibarıyla Türkiye’deki istihdamın yüzde 70’i 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu teşvikin, istihdamın yüzde 70’ini kapsadığı söylenebilir.



Kapsamdaki işçiler



Mart ayı itibarıyla 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınan kişilerden, işe alındıkları tarihten önceki son 3 ayda sigortası olmayanlar teşvikten yararlanabilecek. Bu çerçevede işe alınan kişilerin işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olmaması, isteğe bağlı sigortalı olmaması ve 4/b yani Bağ – Kur’lu olmaması gerekiyor.



İlave istihdam



Teşvik kapsamındaki işyerlerine teşvik kapsamındaki işçilerin işe alınması teşvikten yararlanmak için yeterli değil. Teşvike uygun kişilerin işe alınarak eski çalışanların işten çıkartılmasını engellemek adına, teşvike uygun kişilerin işe alındıkları işyerinde işe alındıkları yıldan önceki yıldaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri şartı aranacak. Dolayısıyla 2021 yılı içerisinde işe alınacak teşvike uygun kişiler, işe alındıkları işyerinde 2020 yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri halinde işverene teşvik verilecek.



Örneğin 2021 yılının mart ayında 5 kişi (A) işyerinde 2020 yılının ocak – aralık aylarında da 5 kişi istihdam edilmiş ise bu işyeri hem teşvik kapsamında bir işyeridir, hem de 2020 yılı ortalama sigortalı sayısı 5’tir. Bu işyerinde 2021 yılının ağustos ayında son 3 aydır sigortası olmayan bir kişinin işe alınması halinde bu kişi ortalamaya ilave olarak istihdam edilme şartını sağlayacağı için işveren bu kişi için teşvikten yararlanabilecektir.



Teşvik kredi faizinden düşülecek



Teşvikten yararlanacak işverenler, teşvik kapsamındaki her bir işçi için 2021 yılında en az 1.162,6 TL tutarında destek alabilecek. Bu destek işverenin kamu bankalarından kullandığı kredilerin faiz veya kar paylarından düşülecek. Dolayısıyla işverenin teşvik kapsamında istihdam ettiği sigortalılar için SGK’ya ödediği primler, kamu bankalarından kullandığı kredilerin faiz veya kar paylarından indirilecek. Böylelikle işverenin kullandığı kredinin maliyeti istihdam ettiği teşvikli kişi sayısı kadar azalmış olacak.



12 ay boyunca indirim yapılacak



Yeni teşvik kapsamında teşvike uygun kişileri istihdam eden işverenler, bu kişiler için SGK’ya ödedikleri primleri 12 ay boyunca kredi faiz ya da kar payından indirebilecekler. Bu çerçevede örneğin 1 Temmuz 2021’de işe alınan ve ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 12 ay boyunca istihdam edilen kişi için SGK’ya ödenen sigorta primleri bu 12 ay boyunca kredi faiz ya da kar payından indirim konusu yapılabilecek.



30 Haziran 2022’ye kadar kredi kullanılabilir



Teşvik kapsamında istihdam ettiği işçiler için ödenen primler, teşvikin uygulamaya geçmesinden sonra 30 Haziran 2022’ye kadar kamu bankalarından kullanılacak kredilerin faiz ya da kar payından indirilebilecek. Dolayısıyla işverenlerin teşvik kapsamındaki işçiler için ödeyecekleri primler, 12 aylık süreye müteakip olarak 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan kredilerin kar payı ve faizlerinden indirilebilecek.



En fazla 5 kişi için destekten yararlanılabilecek



Yeni teşvik kapsamındaki işyerlerinde teşvik kapsamında ilave olarak istihdam edilen en fazla 5 sigortalı için kredi faiz veya kar payı indiriminden yararlanılabilecek.



Bu çerçevede teşvike uygun kişileri 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam eden işverenlere, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kamu bankalarından kullanılan kredilerin faiz veya kar paylarından, teşvik kapsamında istihdam ettikleri sigortalılar için SGK’ya ödedikleri primler indirilecek. Bu kapsamda en fazla 5 sigortalı için ödenen primlerin indirimi yapılabilecek.



Ücretsiz izinden dönen de kapsamda



Teşvik kapsamında, mart ayında nakdi ücret desteğinden en az 20 gün yararlanmış kişilerin normal çalışma sürelerine dönmesi halinde de teşvikten yararlanmaları söz konusu olacak. Bu kişiler için Temmuz 2021 ve sonrasında işe alınma ve işsizlik kriteri aranmayacak.