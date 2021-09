A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH BULUM 34.500,00 TRY 69,0İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 7,5AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 7,5NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 1,0İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 1,0DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 1,0ERAY ASİL 500,00 TRY 1,0OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0GÜL ARSLAN KURNAZ 500,00 TRY 1,0TOPLAM 50.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH BULUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 69İBRAHİM KARA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 7.5İBRAHİM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1ERAY ASİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıABDULLAH BULUMİBRAHİM KARAAYDIN ERDİMYÜCEL AYHANİBRAHİM TUTAR