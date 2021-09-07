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A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2021 12:58



A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM 34.500,00 TRY 69,0
İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 7,5
AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 7,5
NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0
HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0
YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0
İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 1,0
İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0
AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 1,0
DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 1,0
ERAY ASİL 500,00 TRY 1,0
OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0
HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0
GÜL ARSLAN KURNAZ 500,00 TRY 1,0
TOPLAM 50.000,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 69
İBRAHİM KARA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 7.5
İBRAHİM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1
ERAY ASİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962191


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Altın Ons 1.797 1.797 8,04  
Altın Gr. 489 489 2,60  
Cumhuriyet 3.240 3.289 20,00  
Tam 3.225 3.306 19,53  
Yarım 1.559 1.599 9,44  
Çeyrek 782 800 4,72  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,08  
B. Petrol 73,10 73,10 0,50  
Seans Raporu 14:54
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