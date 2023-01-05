A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 13:37
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
a1ymm@a1ymm.com
info@a1denetim.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM 33.000,00 TRY 1,0
İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 23,0
AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 1,0
NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0
HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0
YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0
İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 14,0
İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0
AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 10,0
DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 14,0
ERAY ASİL 500,00 TRY 10,0
OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0
HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0
GÜL ARSLAN KURNAZ 500,00 TRY 7,0
GÜROL GÜNDOĞAN 500,00 TRY 4,0
RAMAZAN GÜL 500,00 TRY 1,0
GALİP TAŞDEMİR 500,00 TRY 1,0
ÖZGÜR ŞİMŞEK 500,00 TRY 1,0
CEYHUN DENİZ 500,00 TRY 1,0
İLYAS MERİÇ 500,00 TRY 1,0
TOPLAM 50.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
GÜROL GÜNDOĞAN
ERAY ASİL
GALİP TAŞDEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093988
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