A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH BULUM 500,00 TRY 0,25İBRAHİM KARA 54.500,00 TRY 27,25NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 0,75HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 0,75YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 0,50İBRAHİM TUTAR 28.000,00 TRY 14,0İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 0,25AHMET AYTEMİZ 20.000,00 TRY 10,0DOĞAN ALANTAR 28.000,00 TRY 14,0ERAY ASİL 20.000,00 TRY 10,0OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 0,25HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 0,25GÜL ARSLAN KURNAZ 14.000,00 TRY 7,0GÜROL GÜNDOĞAN 8.000,00 TRY 4,0RAMAZAN GÜL 500,00 TRY 0,25GALİP TAŞDEMİR 500,00 TRY 0,25ÖZGÜR ŞİMŞEK 3.000,00 TRY 1,50CEYHUN DENİZ 17.000,00 TRY 8,50İLYAS MERİÇ 500,00 TRY 0,25TOPLAM 200000 TRY 100