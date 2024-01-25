A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 13:26
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM KARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 27.25
İBRAHİM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 14
ERAY ASİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 10
DOĞAN ALANTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 14
AHMET AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 10
CEYHUN DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 8.5
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
GÜROL GÜNDOĞAN
ERAY ASİL
GALİP TAŞDEMİR
AHMET AYTEMİZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242709
BIST
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15:088.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 27,32
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:0830,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0447
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:0833,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1984
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:081.963,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.963,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BINHO
|470,25
|808.788.873
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.828
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.560.938
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,30
|186.431.098
|% -4,58
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,36
|36.834.495
|% -4,23
|
|THYAO
|251,75
|5.176.810.223
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|AKBNK
|39,92
|3.378.308.999
|% -1,19
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|EREGL
|42,52
|2.514.475.101
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|AKFGY
|2,01
|228.204.023
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.871.885
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.131.250.617
|% -0,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2734
|30,2796
|% 0,15
|
|Euro
|33,0577
|33,0742
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4389
|38,6317
|% 0,28
|
|Frank
|34,8764
|35,0865
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|901,74
|903,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|972,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,30
|2.017,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
-
15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem
-
15:21ARDYZ
Yüzde 7.48 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395, 447 adet işlem
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15:20SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 942, 905 adet işlem
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, SAHOL