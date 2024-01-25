Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.01.2024 13:26
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM KARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 27.25
İBRAHİM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 14
ERAY ASİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 10
DOĞAN ALANTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 14
AHMET AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 10
CEYHUN DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 8.5

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
İBRAHİM KARA
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
GÜROL GÜNDOĞAN
ERAY ASİL
GALİP TAŞDEMİR
AHMET AYTEMİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242709


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:088.118
Değişim :  0,34% |  27,32
Açılış :  8.142  
Önceki Kapanış :  8.091  
En Düşük
8.096 En Yüksek
8.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 470,25 808.788.873 % 10,00  
KFEIN 96,80 443.141.828 % 10,00  
TETMT 5.560,00 31.114.195 % 9,99  
BAYRK 31,96 15.636.686 % 9,98  
CATES 73,45 973.560.938 % 9,96  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Dolar 30,2734 30,2796 % 0,15  
Euro 33,0577 33,0742 % 0,60  
Sterlin 38,4389 38,6317 % 0,28  
Frank 34,8764 35,0865 % 0,00  
Riyal 8,0503 8,0907 % 0,16  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,87 22,90 % 0,66  
Platin 901,74 903,09 % 0,66  
Paladyum 968,23 972,73 % 0,66  
Brent Pet. 80,93 80,93 % 0,66  
Altın Ons 2.017,30 2.017,62 % 0,66  
Seans Raporu 15:08
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru