***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.08.2023 18:07
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000.-TL'den 135.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca tescil edilmesi gereken Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekli dokümantasyondaki şekilde tadil edilerek 02.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179943
BIST
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18:057.259
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|Açılış
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En Yüksek
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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27,4330
En Düşük
26,8887
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
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En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
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|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
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|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9344
|26,9869
|% 0,19
|
|Euro
|29,5071
|29,5370
|% -0,24
|
|Sterlin
|34,1735
|34,3449
|% -0,42
|
|Frank
|30,6052
|30,7896
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1622
|7,1981
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-7,86
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.993
|11.094
|-37,00
|
|Yarım
|5.501
|5.573
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,59
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|Gümüş Gr.
|20,53
|20,56
|-0,50
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|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-1,88
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