***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000.-TL'den 135.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca tescil edilmesi gereken Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekli dokümantasyondaki şekilde tadil edilerek 02.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179943BIST