***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
07.08.2023 18:10
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin güncel hali ekli dokümantasyonda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/08/2023 07/08/2023 10887
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181601
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0936
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0751
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.679,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0012
|27,0099
|% 0,36
|
|Euro
|29,7250
|29,7468
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,3761
|34,5485
|% 0,47
|
|Frank
|30,7654
|30,9507
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,10
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.037
|11.135
|31,00
|
|Yarım
|5.523
|5.593
|15,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 123.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 376 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ASGYO, BVSAN, IMASM, VAKKO, BRKVY, VKFYO, ALCTL, SAMAT, KLSER
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
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