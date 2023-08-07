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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

07.08.2023 18:10
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket esas sözleşmesinin güncel hali ekli dokümantasyonda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/08/2023 07/08/2023 10887



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181601


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MIPAZ 28,60 26.766.999 % 10,00  
KONKA 55,55 332.012.726 % 10,00  
TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
ZPT10 53,02 433.404 % 10,00  
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Euro 29,7250 29,7468 % 0,27  
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Riyal 7,1767 7,2127 % 0,34  
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Altın Gr. 1.679 1.680 -1,79  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.037 11.135 31,00  
Yarım 5.523 5.593 15,00  
Çeyrek 2.761 2.797 8,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 -0,48  
Gümüş Gr. 20,07 20,10 -0,37  
B. Petrol 85,55 85,55 -0,69  
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