***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969Diğer Düzeltmeler3.855.438 3.855.438 3.855.438Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.488 431.380 5.668.176 319.309 35.752.407 35.752.407Transferler19 319.309 -319.309 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)240 13.137.782 13.128.791 13.128.791Dönem Karı (Zararı)13.137.782 13.137.782 13.137.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -9.231 240 -8.991 -8.991Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi161.358 161.358 161.358Dönem Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556Transferler19 1.029.432 12.108.350 -13.137.782 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-167.370 5.067.249 4.899.879 4.899.879Dönem Karı (Zararı)5.067.249 5.067.249 5.067.249Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -167.370 -167.370 -167.370Sermaye Arttırımı19 25.000.000 -374.833 -96.300 -12.905.563 11.623.304 11.623.304Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.740.162 192.026Dönem Karı (Zararı)5.067.249 13.137.782Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.067.249 13.137.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.083.575 -3.138.084Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-21 1.144.378 472.057Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.271.687 302.578Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.271.687 302.578Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-191.837 821.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 -596.207 673.350Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 404.370 148.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.353 -19.689Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 -13.353 -19.689Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-425.241 -5.025.279Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-435.104 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 9.863 -5.025.279Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.297.941 310.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.890.986 -9.807.672Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 5.124.097 -2.182.256Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.668.863 -18.719.240İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 6.299.433 -2.326.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -59.968.296 -16.392.494Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.748.971 -2.285.472İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 2.296.020 -2.323.020İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.044.991 37.548Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -194.524 -107.521Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.471.036 19.775.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 6.471.036 19.775.760Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 288.640 107.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.846.144 -6.403.688İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 5.706.823 -6.700.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 139.321 296.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -8.545 6.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.740.162 192.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-655.421 -1.712.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.593 92.087Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.593 92.087Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.962 -560.689Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -111.182 -428.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -59.780 -132.104Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -121.255Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -490.052 -1.122.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.526.552 6.537.916Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 11.623.304 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 161.358Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37.389.308 6.376.558Kredilerden Nakit Girişleri7 37.389.308 6.989.225Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 -612.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-486.060 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -486.060 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.130.969 5.017.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 13.130.969 5.017.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.499.138 8.481.619DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.630.107 13.499.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.630.107 13.499.138Finansal Yatırımlar583.939 5.717.899Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar583.939 5.717.899Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 583.939 5.717.899Ticari Alacaklar140.630.872 88.233.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 186.733 6.486.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 140.444.139 81.747.530Diğer Alacaklar13.155.841 4.583.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 27.000 2.323.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.128.841 2.260.549Peşin Ödenmiş Giderler497.623 303.099İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 497.623 303.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.687.624 2.654.608Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM184.186.006 114.992.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR184.186.006 114.992.009DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar831.739 1.688.056İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 831.739 1.688.056Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.815.000 1.393.858Maddi Duran Varlıklar12 904.399 1.058.686Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.664.568 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 164.027 239.104Ertelenmiş Vergi Varlığı25 241.756 396.418TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.706.705 10.861.338TOPLAM VARLIKLAR196.892.711 125.853.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.407.529 19.018.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.407.529 19.018.221Banka Kredileri56.400.356 19.013.027Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 7.173 5.194Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları635.049 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları635.049Kiralama İşlemlerinden Borçlar635.049Ticari Borçlar61.308.522 54.850.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 61.308.522 54.850.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 563.093 274.453Diğer Borçlar6.486.935 640.791İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 5.706.823 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 780.112 640.791Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.881 11.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.881 11.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.143.279 490.052Kısa Vadeli Karşılıklar998.204 864.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 264.959 535.799Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 733.245 328.875ARA TOPLAM128.545.492 76.150.456TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER128.545.492 76.150.456UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.279.142 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.279.142 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.279.142 0Uzun Vadeli Karşılıklar502.338 660.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 502.338 660.335TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.781.480 660.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER131.326.972 76.810.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.565.739 49.042.556Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 0 374.833Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-121.321 46.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-121.321 46.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -121.321 46.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.512 431.380Yasal Yedekler19 1.364.512 431.380Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 5.351.630 6.148.843Net Dönem Karı veya Zararı5.067.249 13.137.782TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.565.739 49.042.556TOPLAM KAYNAKLAR196.892.711 125.853.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 596.602.213 1.171.886.568Satışların Maliyeti20 -556.209.076 -1.132.308.904TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.393.137 39.577.664BRÜT KAR (ZARAR)40.393.137 39.577.664Genel Yönetim Giderleri21 -22.855.162 -21.224.281Pazarlama Giderleri21 -13.283.468 -12.836.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 26.440.667 23.355.611Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -18.180.670 -14.173.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.514.504 14.699.461Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 499.468 51.947Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -348 -12.922FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.013.624 14.738.486Finansman Gelirleri24 1.336.366 2.163.099Finansman Giderleri24 -6.942.958 -3.675.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.407.032 13.226.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.339.783 -88.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.143.279 -490.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -196.504 401.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.067.249 13.137.782DÖNEM KARI (ZARARI)5.067.249 13.137.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 0 0Ana Ortaklık Payları26 5.067.249 13.137.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-167.370 -9.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -209.212 -11.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.842 2.308Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 41.842 2.308Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -14Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -14DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-167.370 -8.991TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.899.879 13.128.791Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.899.879 13.128.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821062BIST