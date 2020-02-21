***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 21:18
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969
Diğer Düzeltmeler
3.855.438 3.855.438 3.855.438
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.488 431.380 5.668.176 319.309 35.752.407 35.752.407
Transferler
19 319.309 -319.309 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
240 13.137.782 13.128.791 13.128.791
Dönem Karı (Zararı)
13.137.782 13.137.782 13.137.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -9.231 240 -8.991 -8.991
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
161.358 161.358 161.358
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
19 1.029.432 12.108.350 -13.137.782 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.370 5.067.249 4.899.879 4.899.879
Dönem Karı (Zararı)
5.067.249 5.067.249 5.067.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -167.370 -167.370 -167.370
Sermaye Arttırımı
19 25.000.000 -374.833 -96.300 -12.905.563 11.623.304 11.623.304
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.740.162 192.026
Dönem Karı (Zararı)
5.067.249 13.137.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.067.249 13.137.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.083.575 -3.138.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 1.144.378 472.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.271.687 302.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.271.687 302.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-191.837 821.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 -596.207 673.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 404.370 148.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.353 -19.689
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -13.353 -19.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-425.241 -5.025.279
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-435.104 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 9.863 -5.025.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.297.941 310.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.890.986 -9.807.672
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 5.124.097 -2.182.256
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.668.863 -18.719.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 6.299.433 -2.326.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -59.968.296 -16.392.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.748.971 -2.285.472
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 2.296.020 -2.323.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.044.991 37.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -194.524 -107.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.471.036 19.775.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.471.036 19.775.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 288.640 107.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.846.144 -6.403.688
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 5.706.823 -6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 139.321 296.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -8.545 6.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.740.162 192.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-655.421 -1.712.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.593 92.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.593 92.087
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.962 -560.689
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -111.182 -428.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -59.780 -132.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -121.255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -490.052 -1.122.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.526.552 6.537.916
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 11.623.304 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 161.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.389.308 6.376.558
Kredilerden Nakit Girişleri
7 37.389.308 6.989.225
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -612.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-486.060 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -486.060 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.130.969 5.017.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 13.130.969 5.017.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.499.138 8.481.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.630.107 13.499.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.630.107 13.499.138
Finansal Yatırımlar
583.939 5.717.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
583.939 5.717.899
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 583.939 5.717.899
Ticari Alacaklar
140.630.872 88.233.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 186.733 6.486.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 140.444.139 81.747.530
Diğer Alacaklar
13.155.841 4.583.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 27.000 2.323.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.128.841 2.260.549
Peşin Ödenmiş Giderler
497.623 303.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 497.623 303.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.687.624 2.654.608
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
184.186.006 114.992.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.186.006 114.992.009
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
831.739 1.688.056
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 831.739 1.688.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.393.858
Maddi Duran Varlıklar
12 904.399 1.058.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.664.568 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 164.027 239.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 241.756 396.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.706.705 10.861.338
TOPLAM VARLIKLAR
196.892.711 125.853.347
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.407.529 19.018.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.407.529 19.018.221
Banka Kredileri
56.400.356 19.013.027
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.173 5.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
635.049 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
635.049
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
635.049
Ticari Borçlar
61.308.522 54.850.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 61.308.522 54.850.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 563.093 274.453
Diğer Borçlar
6.486.935 640.791
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 5.706.823 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 780.112 640.791
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.881 11.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.881 11.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.143.279 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
998.204 864.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 264.959 535.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 733.245 328.875
ARA TOPLAM
128.545.492 76.150.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.545.492 76.150.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.279.142 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.279.142 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.279.142 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
502.338 660.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 502.338 660.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.781.480 660.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.326.972 76.810.791
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.565.739 49.042.556
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 0 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-121.321 46.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-121.321 46.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -121.321 46.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.512 431.380
Yasal Yedekler
19 1.364.512 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 5.351.630 6.148.843
Net Dönem Karı veya Zararı
5.067.249 13.137.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.565.739 49.042.556
TOPLAM KAYNAKLAR
196.892.711 125.853.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 596.602.213 1.171.886.568
Satışların Maliyeti
20 -556.209.076 -1.132.308.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.393.137 39.577.664
BRÜT KAR (ZARAR)
40.393.137 39.577.664
Genel Yönetim Giderleri
21 -22.855.162 -21.224.281
Pazarlama Giderleri
21 -13.283.468 -12.836.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 26.440.667 23.355.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.180.670 -14.173.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.514.504 14.699.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 499.468 51.947
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -348 -12.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.013.624 14.738.486
Finansman Gelirleri
24 1.336.366 2.163.099
Finansman Giderleri
24 -6.942.958 -3.675.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.407.032 13.226.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.339.783 -88.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.143.279 -490.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -196.504 401.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.067.249 13.137.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.067.249 13.137.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 5.067.249 13.137.782
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167.370 -9.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -209.212 -11.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.842 2.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 41.842 2.308
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.370 -8.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.899.879 13.128.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.899.879 13.128.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821062
BIST