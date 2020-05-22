***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556Transferler19 13.137.782 -13.137.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.258 -1.065.921 -1.003.663 -1.003.663Dönem Karı (Zararı)-1.065.921 -1.065.921 -1.065.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 62.258 62.258 62.258Dönem Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 108.307 3.855.678 431.380 19.286.625 -1.065.921 48.038.893 48.038.893Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739Transferler19 5.067.249 -5.067.249Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.913 9.032.935 9.040.848 9.040.848Dönem Karı (Zararı)9.032.935 9.032.935 9.032.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 7.913 7.913 7.913Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 9.032.935 74.606.587 74.606.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.188.149 -4.362.339Dönem Karı (Zararı)9.032.935 -1.065.921Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.032.935 -1.065.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.536.332 180.844Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14-21 283.738 270.358Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.833 1.152.415Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.833 1.152.415Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-296.324 328.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19-21 75.184 299.469Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -371.508 29.430Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-34.196 -30.014Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 -34.196 -30.014Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.921.079 -2.147.451Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 4.921.079 -2.147.451Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.659.202 606.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.381.118 -3.477.262Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -24.374.629 -2.001.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.575.757 -13.143.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 -4.142.071 775.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 25.717.828 -13.919.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.763.406 -1.308.045İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 -687.700 -222.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 8.451.106 -1.085.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -228.471 -215.839Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.167.596 12.516.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.167.596 12.516.266Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -213.732 135.746Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.732.972 516.898İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 -5.684.870 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -48.102 516.898Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 -2.881 22.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.188.149 -4.362.339YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.207.464 -494.311Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.185 -4.259Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -58.639 -4.259Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.546 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.143.279 -490.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.692.591 4.150.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.527.542 4.592.930Kredilerden Nakit Girişleri7 -14.527.542 4.592.930Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-165.049 -442.351Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -165.049 -442.351YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.711.906 -706.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.711.906 -706.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.630.107 13.499.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.918.201 12.793.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.918.201 26.630.107Finansal Yatırımlar20.037.489 583.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.037.489 583.939Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 20.037.489 583.939Ticari Alacaklar119.052.282 140.630.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 4.328.804 186.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 114.723.478 140.444.139Diğer Alacaklar7.397.876 13.155.841İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 714.700 27.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.683.176 13.128.841Peşin Ödenmiş Giderler726.094 497.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 726.094 497.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 608.678 2.687.624ARA TOPLAM167.740.620 184.186.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR167.740.620 184.186.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar9 905.244 831.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 905.244 831.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.815.000 1.815.000Maddi Duran Varlıklar907.682 904.399Taşıtlar12 375.749 377.455Mobilya ve Demirbaşlar12 531.933 526.944Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.458.515 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar147.244 164.027Bilgisayar Yazılımları13 58.522 70.550Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 88.722 93.477Ertelenmiş Vergi Varlığı0 241.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.318.901 12.706.705TOPLAM VARLIKLAR180.059.521 196.892.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.879.987 56.407.529İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.879.987 56.407.529Banka Kredileri7 18.000.000 56.400.356İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 23.862.098 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 17.889 7.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları600.007 635.049İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları600.007 635.049Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 600.007 635.049Ticari Borçlar57.106.730 61.308.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 57.106.730 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 349.361 563.093Diğer Borçlar753.963 6.486.935İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 21.953 5.706.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 732.010 780.112Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 622.510 2.143.279Kısa Vadeli Karşılıklar665.581 998.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 303.844 264.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 361.737 733.245ARA TOPLAM101.978.139 128.545.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.978.139 128.545.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.149.135 2.279.142İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.149.135 2.279.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.149.135 2.279.142Uzun Vadeli Karşılıklar530.724 502.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 530.724 502.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 794.936 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.474.795 2.781.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER105.452.934 131.326.972ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.606.587 65.565.739Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-113.408 -121.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.408 -121.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -113.408 -121.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.512 1.364.512Yasal Yedekler19 1.364.512 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 10.418.879 5.351.630Net Dönem Karı veya Zararı9.032.935 5.067.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.606.587 65.565.739TOPLAM KAYNAKLAR180.059.521 196.892.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 157.847.186 65.235.330Satışların Maliyeti20 -137.980.030 -56.029.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.867.156 9.205.409BRÜT KAR (ZARAR)19.867.156 9.205.409Genel Yönetim Giderleri21 -6.008.390 -7.320.860Pazarlama Giderleri21 -5.189.049 -3.504.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 7.847.736 6.232.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.910.647 -4.017.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.606.806 594.791Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 15.339 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.622.145 594.791Finansman Gelirleri24 422.620 287.537Finansman Giderleri24 -2.354.606 -1.357.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.690.159 -474.848Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.657.224 -591.073Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -622.510 -1.198.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.034.714 606.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.032.935 -1.065.921DÖNEM KARI (ZARARI)9.032.935 -1.065.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.032.935 -1.065.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,18070000 0,04260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.913 62.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 9.891 77.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.978 -15.564Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -1.978 -15.564Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.913 62.258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.040.848 -1.003.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.040.848 -1.003.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846689BIST