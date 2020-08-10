***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









42.556Transferler19 625.628 12.512.154 -13.137.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.013 2.755.647 2.745.634 2.745.634Dönem Karı (Zararı)2.755.647 2.755.647 2.755.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -10.013 em Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 2.755.647 51.788.190 51.788.190Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739Transferler19 5.067.249 -5.067.249 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.913 45.535.440 45.543.353 45.543.353Dönem Karı (Zararı)45.535.440 45.535.440 45.535.440Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 7.913 7.913 7.913Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 45.535.440 111.109.092 111.109.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.551.404 9.591.902Dönem Karı (Zararı)45.535.440 2.755.647Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.535.440 2.755.647Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.591.801 3.278.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-21 580.987 518.175Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler68.737 343.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 68.737 343.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.153.352 -691.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19-21 188.022 -523.267Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 1.965.330 -168.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-41.315 -21.768Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -41.315 -21.768Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 2.057.654Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 35 2.057.654Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 13.830.005 1.507.004Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -435.104Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -435.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.678.645 3.558.246Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 583.887 -188.214Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.773.921 6.247.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 -510.162 769.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -125.263.759 5.477.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.035.251 486.056İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 -958.300 2.057.520İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.076.951 -1.571.464Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 12.500 -322.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.193.532 -2.811.361İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 16.193.532 -2.811.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -37.824 136.306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.381.313 -1.618İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 22.272.465 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 108.848 -1.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -2.881 12.176Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.551.404 9.591.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.285.864 -534.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.593Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 5.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.585 -50.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -72.938 -18.345Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -69.647 -31.767Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.143.279 -490.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.838.416 -4.660.219Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.176.022 -4.487.690Kredilerden Nakit Girişleri7 3.595.950 -4.487.690Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 24.580.072 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-337.606 -172.529Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -337.606 -172.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.998.852 4.397.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -8.998.852 4.397.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.630.107 13.499.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.631.255 17.896.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.631.255 26.630.107Finansal Yatırımlar17 583.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17 583.939Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 17 583.939Ticari Alacaklar266.336.056 140.630.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 696.895 186.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 265.639.161 140.444.139Diğer Alacaklar25.519.542 13.155.841İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 985.300 27.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.534.242 13.128.841Peşin Ödenmiş Giderler485.123 497.623İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 485.123 497.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 522.598 2.687.624ARA TOPLAM310.494.591 184.186.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.494.591 184.186.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar668.315 831.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 668.315 831.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.815.000 1.815.000Maddi Duran Varlıklar868.774 904.399Taşıtlar12 374.043 377.455Mobilya ve Demirbaşlar12 494.731 526.944Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.444.547 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.448 164.027Bilgisayar Yazılımları13 65.388 70.550Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 123.060 93.477Ertelenmiş Vergi Varlığı25 263.263 241.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.333.563 12.706.705TOPLAM VARLIKLAR322.828.154 196.892.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 84.583.551 56.407.529İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar84.583.551 56.407.529Banka Kredileri60.000.000 56.400.356İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları24.580.072 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.479 7.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 416.228 635.049İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları416.228 635.049Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları416.228 635.049Ticari Borçlar77.460.739 61.308.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 77.460.739 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 525.269 563.093Diğer Borçlar28.868.248 6.486.935İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 27.979.288 5.706.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 888.960 780.112Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 13.851.512 2.143.279Kısa Vadeli Karşılıklar3.034.846 998.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 336.271 264.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.698.575 733.245ARA TOPLAM208.740.393 128.545.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER208.740.393 128.545.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.367.534 2.279.142İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.367.534 2.279.142Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.367.534 2.279.142Uzun Vadeli Karşılıklar611.135 502.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 611.135 502.338TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.978.669 2.781.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER211.719.062 131.326.972ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.109.092 65.565.739Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-113.408 -121.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.408 -121.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -113.408 -121.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.512 1.364.512Yasal Yedekler19 1.364.512 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 10.418.879 5.351.630Net Dönem Karı veya Zararı45.535.440 5.067.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.109.092 65.565.739TOPLAM KAYNAKLAR322.828.154 196.892.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 302.184.758 168.509.871 144.337.572 103.274.541Satışların Maliyeti20 -220.583.308 -149.188.981 -82.603.278 -93.159.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.601.450 19.320.890 61.734.294 10.115.481BRÜT KAR (ZARAR)81.601.450 19.320.890 61.734.294 10.115.481Genel Yönetim Giderleri21 -15.839.405 -11.454.085 -9.831.015 -4.133.225Pazarlama Giderleri21 -10.824.771 -6.136.007 -5.635.722 -2.631.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 13.343.100 18.436.948 5.495.364 12.204.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.872.160 -14.265.622 -1.961.513 -10.248.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.408.214 5.902.124 49.801.408 5.307.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 29.237 458.579 13.898 458.579Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -348 0 -348FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.437.451 6.360.355 49.815.306 5.765.564Finansman Gelirleri24 1.214.635 741.149 792.015 453.612Finansman Giderleri24 -4.288.619 -2.836.350 -1.934.013 -1.479.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.363.467 4.265.154 48.673.308 4.740.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.828.027 -1.509.507 -12.170.803 -918.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -13.851.512 -1.651.229 -13.229.002 -453.173Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 23.485 141.722 1.058.199 -465.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.535.440 2.755.647 36.502.505 3.821.568DÖNEM KARI (ZARARI)45.535.440 2.755.647 36.502.505 3.821.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.535.440 2.755.647 36.502.505 3.821.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.913 -10.013 0 -72.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 9.891 -12.516 0 -90.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.978 2.503 0 18.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -1.978 2.503 0 18.067Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.913 -10.013 0 -72.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.543.353 2.745.634 36.502.505 3.749.297Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.543.353 2.745.634 36.502.505 3.749.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867477BIST