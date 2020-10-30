***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 0 49.042.556Transferler19 0 0 0 0 0 625.628 12.512.154 -13.137.782 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -10.013 0 0 0 4.202.982 4.192.969 0 4.192.969Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 4.202.982 4.202.982 0 4.202.982Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 0 -10.013 0 0 0 0 -10.013 0 -10.013Dönem Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 4.202.982 53.235.525 0 53.235.525Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739Transferler19 0 0 0 0 0 0 5.067.249 -5.067.249 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 7.913 0 0 0 60.005.198 60.013.111 0 60.013.111Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 60.005.198 60.005.198 0 60.005.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 0 7.913 0 0 0 0 7.913 0 7.913Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 0 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 60.005.198 125.578.850 0 125.578.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.928.758 -11.222.895Dönem Karı (Zararı)60.005.198 4.202.982Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)60.005.198 4.202.982Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.554.970 4.298.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-21 871.078 752.337Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler108.260 960.358Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 108.260 960.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.452.003 -753.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19-21 227.249 -569.363Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 2.224.754 -184.083Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-46.523 -28.874Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -46.523 -28.874Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler529.001 822.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 529.001 1.257.852Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 17.641.151 2.545.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-116.488.926 -19.724.335Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.511.318 -2.032.670Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-222.403.042 -31.602.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 -53.461 -2.444.305İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -222.349.581 -29.158.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.237.410 -391.771İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 -1.035.600 317.420İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.201.810 -709.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 38.602 -365.120Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.035.901 5.360.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 74.035.901 5.360.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 41.114 -26.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.542.438 9.337.886İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 43.299.850 9.229.523İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.242.588 108.363Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 4.789 -4.223Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.928.758 -11.222.895YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.699.533 -552.917Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.593Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 5.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-556.254 -68.458Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -339.584 -28.691Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -216.670 -39.767Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.143.279 -490.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.910.280 12.737.380Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.417.060 12.995.610Kredilerden Nakit Girişleri7 5.092.471 12.995.610Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 24.324.589 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-506.780 -258.230Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -506.780 -258.230YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -8.718.011 961.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.718.011 961.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.630.107 13.499.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.912.096 14.460.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.912.096 26.630.107Finansal Yatırımlar3.566.256 583.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.566.256 583.939Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 3.566.256 583.939Ticari Alacaklar362.925.654 140.630.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 240.194 186.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 362.685.460 140.444.139Diğer Alacaklar10.895.862 13.155.841İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 1.062.600 27.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.833.262 13.128.841Peşin Ödenmiş Giderler459.021 497.623İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 459.021 497.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 13.975.634 2.687.624ARA TOPLAM409.734.523 184.186.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR409.734.523 184.186.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar1.041.118 831.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.041.118 831.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.815.000 1.815.000Maddi Duran Varlıklar1.072.044 904.399Taşıtlar12 372.337 377.455Mobilya ve Demirbaşlar12 699.707 526.944Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.246.001 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar307.302 164.027Bilgisayar Yazılımları13 52.507 70.550Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 254.795 93.477Ertelenmiş Vergi Varlığı25 168.478 241.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.735.159 12.706.705TOPLAM VARLIKLAR422.469.682 196.892.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 85.824.589 56.407.529İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 7.173Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 7.173İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar85.824.589 56.400.356Banka Kredileri7 61.500.000 56.400.356İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları24.324.589 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 412.206 635.049İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları412.206 635.049Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları412.206 635.049Ticari Borçlar135.297.900 61.308.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 135.297.900 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 604.207 563.093Diğer Borçlar51.029.373 6.486.935İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 49.006.673 5.706.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.022.700 780.112Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.670 2.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.670 2.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 17.567.873 2.143.279Kısa Vadeli Karşılıklar3.256.471 998.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 298.472 264.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.957.999 733.245ARA TOPLAM294.000.289 128.545.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.000.289 128.545.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.202.382 2.279.142İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.202.382 2.279.142Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.202.382 2.279.142Uzun Vadeli Karşılıklar688.161 502.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 688.161 502.338TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.890.543 2.781.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.890.832 131.326.972ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.578.850 65.565.739Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-113.408 -121.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.408 -121.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -113.408 -121.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.364.512 1.364.512Yasal Yedekler1.364.512 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 10.418.879 5.351.630Net Dönem Karı veya Zararı60.005.198 5.067.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR125.578.850 65.565.739TOPLAM KAYNAKLAR422.469.682 196.892.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 875.895.994 237.265.299 573.711.236 68.755.428Satışların Maliyeti20 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.414.483 30.427.681 29.813.033 11.106.791BRÜT KAR (ZARAR)111.414.483 30.427.681 29.813.033 11.106.791Genel Yönetim Giderleri21 -23.382.955 -16.788.050 -7.543.550 -5.333.965Pazarlama Giderleri21 -19.628.654 -9.397.289 -8.803.883 -3.261.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 22.918.843 22.757.792 9.575.743 4.320.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.637.887 -16.871.101 -1.765.727 -2.605.479ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.683.830 10.129.033 21.275.616 4.226.909Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 44.004 479.892 14.767 21.313Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -348 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.727.834 10.608.577 21.290.383 4.248.222Finansman Gelirleri24 1.846.344 1.051.649 631.709 310.500Finansman Giderleri24 -7.929.807 -4.909.406 -3.641.188 -2.073.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.644.371 6.750.820 18.280.904 2.485.666Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.639.173 -2.547.838 -3.811.146 -1.038.331Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -17.567.873 -2.637.592 -3.716.361 -986.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -71.300 89.754 -94.785 -51.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335DÖNEM KARI (ZARARI)60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.913 -10.013 0 -72.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 9.891 -12.516 0 -90.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.978 2.503 0 18.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -1.978 2.503 0 18.067Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.913 -10.013 0 -72.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.013.111 4.192.969 14.469.758 1.375.064Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.013.111 4.192.969 14.469.758 1.375.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885056BIST