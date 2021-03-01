***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 0 49.042.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 1.029.432 12.108.350 -13.137.782 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-167.370 5.067.249 4.899.879 0 4.899.879Dönem Karı (Zararı)5.067.249 5.067.249 0 5.067.249Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -167.370 -167.370 0 -167.370Sermaye Arttırımı25.000.000 -374.833 -96.300 -12.905.563 11.623.304 0 11.623.304Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.067.249 -5.067.249 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.326 73.169.578 73.169.578 0 73.169.578Dönem Karı (Zararı)73.169.578 73.169.578 0 73.169.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.326 57.326 0 57.326Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 0 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.109.357 -34.740.162Dönem Karı (Zararı)73.169.578 5.067.249Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.169.578 5.067.249Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.941.071 4.083.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-21 1.242.248 1.144.378Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler469.627 1.271.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 469.627 1.271.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.087.944 -191.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19-21 409.247 -596.207Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 1.678.697 404.370Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-74.607 -13.353Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -74.607 -13.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-334.635 -425.241Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -390.000 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 55.365 9.863Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 22.550.494 2.297.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-181.220.006 -43.890.986Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -5.475.501 5.124.097Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-245.958.489 -53.668.863İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 -188.971 6.299.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -245.769.518 -59.968.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.356.470 -7.748.971İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 -6.687.300 2.296.020İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -21.669.170 -10.044.991Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 126.788 -194.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.351.276 6.471.036İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 67.351.276 6.471.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 397.472 288.640Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.694.833 5.846.144İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 28.888.516 5.706.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.806.317 139.321Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 85 -8.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.109.357 -34.740.162YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.070.504 -655.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.593Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 5.593Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.927.225 -170.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.418.345 -111.182Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -508.880 -59.780Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.143.279 -490.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.189.524 48.526.552Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 0 11.623.304Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri76.933.001 37.389.308Kredilerden Nakit Girişleri7 3.595.678 37.389.308Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri73.337.323 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-743.477 -486.060Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -743.477 -486.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.990.337 13.130.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.990.337 13.130.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.630.107 13.499.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.639.770 26.630.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.639.770 26.630.107Finansal Yatırımlar6.004.075 583.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.004.075 583.939Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 6.004.075 583.939Ticari Alacaklar386.119.734 140.630.872İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 375.704 186.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 385.744.030 140.444.139Diğer Alacaklar25.621.371 13.155.841İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 6.714.300 27.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18.907.071 13.128.841Peşin Ödenmiş Giderler370.835 497.623İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 370.835 497.623Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 17.708.190 2.687.624ARA TOPLAM452.463.975 184.186.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR452.463.975 184.186.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar1.702.113 831.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.702.113 831.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.205.000 1.815.000Maddi Duran Varlıklar2.060.079 904.399Taşıtlar12 811.656 377.455Mobilya ve Demirbaşlar12 1.248.423 526.944Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.449.269 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar562.160 164.027Bilgisayar Yazılımları13 239.555 70.550Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 322.605 93.477Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 241.756TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.063.837 12.706.705TOPLAM VARLIKLAR467.527.812 196.892.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 133.340.530 56.407.529İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar133.340.530 56.407.529Banka Kredileri60.000.000 56.400.356Kiralama İşlemlerinden Borçlar73.337.323 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.207 7.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 732.047 635.049İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları732.047 635.049Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları732.047 635.049Ticari Borçlar128.585.191 61.308.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 128.585.191 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 960.565 563.093Diğer Borçlar37.181.768 6.486.935İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 34.595.339 5.706.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.586.429 780.112Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.966 2.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 22.272.529 2.143.279Kısa Vadeli Karşılıklar2.852.756 998.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 440.814 264.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.411.942 733.245ARA TOPLAM325.928.352 128.545.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER325.928.352 128.545.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar678.404 502.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 678.404 502.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 36.209 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.092.204 2.279.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7 2.092.204 2.279.142TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.806.817 2.781.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER328.735.169 131.326.972ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.792.643 65.565.739Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.995 -121.321Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.995 -121.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -63.995 -121.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.364.512 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 10.418.879 5.351.630Net Dönem Karı veya Zararı73.169.578 5.067.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.792.643 65.565.739TOPLAM KAYNAKLAR467.527.812 196.892.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.258.373.175 596.602.213Satışların Maliyeti20 -3.110.426.796 -556.209.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)147.946.379 40.393.137BRÜT KAR (ZARAR)147.946.379 40.393.137Genel Yönetim Giderleri21 -35.416.787 -22.855.162Pazarlama Giderleri21 -30.188.215 -13.283.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 34.991.047 26.440.667Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -11.276.521 -18.180.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.055.903 12.514.504Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 449.296 499.468Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -348FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.505.199 13.013.624Finansman Gelirleri24 3.252.775 1.336.366Finansman Giderleri24 -14.052.233 -6.942.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.705.741 7.407.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.536.163 -2.339.783Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -22.272.529 -2.143.279Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -263.634 -196.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.169.578 5.067.249DÖNEM KARI (ZARARI)73.169.578 5.067.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları73.169.578 5.067.249Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.326 -167.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 71.657 -209.212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.331 41.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -14.331 41.842Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.326 -167.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.226.904 4.899.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları73.226.904 4.899.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914308BIST