***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739Transferler19 0 0 0 0 0 5.067.249 -5.067.249 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 7.913 0 0 0 9.032.935 9.040.848 0 9.040.848Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 9.032.935 9.032.935 0 9.032.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 7.913 0 0 0 7.913 0 7.913Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 9.032.935 74.606.587 0 74.606.587Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643Transferler19 0 0 0 0 229.448 72.940.130 -73.169.578 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -14.076 0 0 21.240.513 21.226.437 0 21.226.437Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 21.240.513 21.240.513 0 21.240.513Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 -14.076 0 0 0 0 -14.076 0 -14.076Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 1.593.960 83.359.009 21.240.513 160.019.080 0 160.019.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.040.081 8.044.870Dönem Karı (Zararı)21.240.513 9.032.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.240.513 9.032.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.848.848 6.536.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 384.205 283.738Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.427.524 2.833Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.427.524 2.833Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler230.031 -296.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 334.444 75.184Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -104.413 -371.508Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.252.853 -34.196Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.252.853Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -34.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 281.299 4.921.079Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 281.299 4.921.079Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 6.127.984 1.659.202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.327.721 -5.381.118Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -2.488.384 -24.374.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.167.452 21.575.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -245.762 -4.142.071İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -105.921.690 25.717.828Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.273.159 7.763.406İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 3.679.800 -687.700İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 12.593.359 8.451.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.346.537 -228.471Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.172.298 -4.167.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 79.172.298 -4.167.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -88.236 -213.732Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.365 -5.732.972İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -86.992 -5.684.870İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 36.627 -48.102Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 367.796 -2.881İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.761.640 10.188.149İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.687.871 -2.143.279YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-503.116 -64.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-503.116 -64.185Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -454.101 -58.639Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -49.015 -5.546FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.462.535 -14.692.591Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.147.306 -14.527.542Kredilerden Nakit Girişleri7 -45.592.873 -14.527.542İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 42.445.567 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-315.229 -165.049YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.074.430 -6.711.906NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.074.430 -6.711.906DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.639.770 26.630.107DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 22.714.200 19.918.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 22.714.200 16.639.770Finansal Yatırımlar8.211.160 6.004.075Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.211.160 6.004.075Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 8.211.160 6.004.075Ticari Alacaklar493.714.710 386.119.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 621.466 375.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 493.093.244 385.744.030Diğer Alacaklar9.582.506 25.621.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 3.034.500 6.714.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.548.006 18.907.071Peşin Ödenmiş Giderler2.717.372 370.835İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.717.372 370.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 17.708.190ARA TOPLAM536.939.948 452.463.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR536.939.948 452.463.975DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar1.467.819 1.702.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.467.819 1.702.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.193.894 2.205.000Maddi Duran Varlıklar12 2.397.623 2.060.079Taşıtlar12 798.737 811.656Mobilya ve Demirbaşlar12 1.598.886 1.248.423Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.243.417 2.449.269Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 560.485 562.160Bilgisayar Yazılımları13 211.249 239.555Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 349.236 322.605Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.948.454 15.063.837TOPLAM VARLIKLAR551.888.402 467.527.812KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 133.307.006 133.340.530İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar133.307.006 133.340.530Banka Kredileri7 14.400.000 60.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 118.896.672 73.337.323Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 10.334 3.207Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 693.982 732.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 693.982 732.047Ticari Borçlar207.757.489 128.585.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 207.757.489 128.585.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 872.329 960.565Diğer Borçlar37.131.403 37.181.768İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 34.508.347 34.595.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.623.056 2.586.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 370.762 2.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 5.902.001 22.272.529Kısa Vadeli Karşılıklar2.865.618 2.852.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 558.089 440.814Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.307.529 2.411.942ARA TOPLAM388.900.590 325.928.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.900.590 325.928.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.954.111 2.092.204İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.954.111 2.092.204Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.954.111 2.092.204Uzun Vadeli Karşılıklar879.480 678.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 879.480 678.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 135.141 36.209TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.968.732 2.806.817TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER391.869.322 328.735.169ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.019.080 138.792.643Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.071 -63.995Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.071 -63.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -78.071 -63.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.593.960 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 83.359.009 10.418.879Net Dönem Karı veya Zararı