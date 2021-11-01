***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739Transferler19 5.067.249 -5.067.249 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.913 60.005.198 60.013.111 60.013.111Dönem Karı (Zararı)0 60.005.198 60.005.198 0 60.005.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 7.913 0 7.913 0 7.913Dönem Sonu Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 60.005.198 125.578.850 0 125.578.850Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643Transferler19 3.846.420 69.323.158 -73.169.578 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.076 77.413.183 77.399.107 77.399.107Dönem Karı (Zararı)0 77.413.183 77.413.183 0 77.413.183Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -14.076 0 -14.076 0 -14.076Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 0 50.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 77.413.183 266.191.750 0 266.191.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.665.685 -34.928.758Dönem Karı (Zararı)77.413.183 60.005.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.353.209 21.554.970Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 2.505.074 871.078Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.430.024 108.260Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.430.024 108.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.641.347 2.452.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 852.651 227.249Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 1.788.696 2.224.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.871.572 -46.523Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler2.871.572Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-46.523Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.423.948 529.001Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.423.948 529.001Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.349.584 17.641.151Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-160.396Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-160.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.437.026 -116.488.926Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -13.410.877 -3.511.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-169.365.979 -222.403.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 283.256 -53.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -169.649.235 -222.349.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.944.368 -9.237.410İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 6.714.300 -1.035.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 13.230.068 -8.201.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.748.352 38.602Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.158.625 74.035.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 2.452.040 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 78.706.585 74.035.901Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -72.959 41.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.753.911 44.542.438İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.652.155 43.299.850İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 101.756 1.242.588Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 304.237 4.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.329.366 -34.928.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-139.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.524.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.363.456 -2.699.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri160.396Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 160.396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.523.852 -556.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -24.057.719 -339.584Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -466.133 -216.670Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.143.279FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.051.547 28.910.280Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri50.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.924.677 24.324.589İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 16.924.677 24.324.589Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.703.771 5.092.471Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -36.703.771 5.092.471Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.169.359 -506.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.353.776 -8.718.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.353.776 -8.718.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.639.770 26.630.107DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.993.546 17.912.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 28.993.546 16.639.770Finansal Yatırımlar22.838.900 6.004.075Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.838.900 6.004.075Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 22.838.900 6.004.075Ticari Alacaklar556.915.737 386.119.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 92.448 375.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 556.823.289 385.744.030Diğer Alacaklar5.988.951 25.621.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 6.714.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.988.951 18.907.071Peşin Ödenmiş Giderler3.119.187 370.835İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.119.187 370.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 17.708.190Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM617.856.321 452.463.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR617.856.321 452.463.975DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar1.390.165 1.702.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.390.165 1.702.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.171.681 2.205.000Maddi Duran Varlıklar12 25.462.147 2.060.079Kullanım Hakkı Varlıkları14 4.153.329 2.449.269Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 843.638 562.160TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.106.176 15.063.837TOPLAM VARLIKLAR657.962.497 467.527.812KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 115.710.721 133.340.530İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar115.710.721 133.340.530Banka Kredileri23.299.436 60.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları92.411.285 73.337.323Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.207Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.647.962 732.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.647.962 732.047Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.647.962 732.047Ticari Borçlar209.743.816 128.585.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 2.452.040 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 207.291.776 128.585.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 887.606 960.565Diğer Borçlar40.935.679 37.181.768İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 38.247.494 34.595.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.688.185 2.586.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)307.203 2.966İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)307.203 2.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 12.717.596 22.272.529Kısa Vadeli Karşılıklar4.901.317 2.852.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar700.679 440.814Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.200.638 2.411.942ARA TOPLAM386.851.900 325.928.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.851.900 325.928.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.064.726 2.092.204İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.064.726 2.092.204Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.064.726 2.092.204Uzun Vadeli Karşılıklar1.149.489 678.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.149.489 678.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 704.632 36.209TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.918.847 2.806.817TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER391.770.747 328.735.169ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar266.191.750 138.792.643Ödenmiş Sermaye19 100.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.071 -63.995Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.071 -63.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -78.071 -63.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.210.932 1.364.512Diğer Kısıtlanmış Yedekler19 5.210.932 1.364.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 79.742.037 10.418.879Net Dönem Karı veya Zararı77.413.183 73.169.578TOPLAM ÖZKAYNAKLAR266.191.750 138.792.643TOPLAM KAYNAKLAR657.962.497 467.527.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.815.025.029 875.895.994 876.586.363 573.711.236Satışların Maliyeti20 -3.625.048.066 -764.481.511 -804.177.530 -543.898.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)189.976.963 111.414.483 72.408.833 29.813.033BRÜT KAR (ZARAR)189.976.963 111.414.483 72.408.833 29.813.033Genel Yönetim Giderleri21 -41.167.589 -23.382.955 -14.577.446 -7.543.550Pazarlama Giderleri21 -28.170.122 -19.628.654 -7.330.132 -8.803.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 28.480.971 22.918.843 6.699.915 9.575.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.313.091 -7.637.887 -1.997.187 -1.765.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.807.132 83.683.830 55.203.983 21.275.616Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 335.729 44.004 129.192 14.767Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)141.142.861 83.727.834 55.333.175 21.290.383Finansman Gelirleri24 5.172.480 1.846.344 1.480.023 631.709Finansman Giderleri24 -40.552.574 -7.929.807 -13.465.834 -3.641.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.762.767 77.644.371 43.347.364 18.280.904Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.349.584 -17.639.173 -12.321.776 -3.811.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -27.677.642 -17.567.873 -11.899.116 -3.716.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-671.942 -71.300 -422.660 -94.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758DÖNEM KARI (ZARARI)77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 0Ana Ortaklık Payları26 77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.076 7.913 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -17.595 9.891 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.519 -1.978 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 3.519 -1.978 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.076 7.913 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.399.107 60.013.111 31.025.588 14.469.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.399.107 60.013.111 31.025.588 14.469.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973660BIST