***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.076 108.969.217 108.969.217 108.955.141Dönem Karı (Zararı)0 108.969.217 108.969.217 108.969.217Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -14.076 0 -14.076 -14.076Sermaye Arttırımı19 50.000.000 3.846.420 69.323.158 -73.169.578 50.000.000 50.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 297.747.784Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 47.991 -78.071 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 297.747.784Transferler19 108.969.217 -108.969.217Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.387.152 69.387.152 69.387.152Dönem Karı (Zararı)19 69.387.152 69.387.152 69.387.152Dönem Sonu Bakiyeler19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 188.711.254 69.387.152 367.134.936 367.134.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.719.096 10.040.081Dönem Karı (Zararı)69.387.152 21.240.513Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)69.387.152 21.240.513Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.532.754 8.848.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 743.864 384.205Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.427.524Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -1.427.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.021.744 230.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 707.341 334.444Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.729.085 -104.413Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.996.403 3.252.853Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.996.403 3.252.853Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 281.299Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 0 281.299Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 17.814.231 6.127.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-165.599.266 -15.327.721Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -27.382.425 -2.488.384Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.926.014 -106.167.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 14.652 -245.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -97.940.666 -105.921.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.134.320 16.273.159İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.503.584 3.679.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -18.630.736 12.593.359Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.435.888 -2.346.537Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.374.471 79.172.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.821.190 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -26.553.281 79.172.298Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -446.359 -88.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.981.526 -50.365İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 11.974.473 -86.992İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 7.053 36.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.118.685 367.796Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.679.360 14.761.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.052 -33.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.011.684 -4.687.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-445.731 -503.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-445.731 -503.116Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -431.031 -454.101Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.700 -49.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.228.434 -3.462.535Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.138.403 -3.147.306Kredilerden Nakit Girişleri7 39.102.975 -45.592.873İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 21.035.428 42.445.567Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-909.969 -315.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.936.393 6.074.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.936.393 6.074.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ138.747.394 16.639.770DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.811.001 22.714.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 112.811.001 138.747.394Finansal Yatırımlar78.452.382 51.078.955Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar78.452.382 51.078.955Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 78.452.382 51.078.955Ticari Alacaklar755.564.647 657.638.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 84.276 14.652İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 755.480.371 657.623.981Diğer Alacaklar26.444.232 3.489.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 4.654.084 150.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.790.148 3.339.322Peşin Ödenmiş Giderler3.616.159 1.180.271İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.616.159 1.180.271Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 46.069 0ARA TOPLAM976.934.490 852.135.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR976.934.490 852.135.075DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar2.706.478 2.526.568İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.706.478 2.526.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.160.575 2.160.575Maddi Duran Varlıklar12 26.723.179 26.055.459Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.996.644 3.840.953Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.070.336 2.191.880Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.742.428 42.860.651TOPLAM VARLIKLAR1.019.676.918 894.995.726KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 301.562.029 234.523.816İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar301.562.029 234.523.816Banka Kredileri60.730.219 21.627.244İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları240.831.810 212.896.572Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.800.148 1.662.706İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.800.148 1.662.706Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.800.148 1.662.706Ticari Borçlar301.009.808 330.384.279İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 2.255.864 5.077.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 298.753.944 325.307.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 949.774 1.396.133Diğer Borçlar15.912.701 3.931.175İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 12.309.937 335.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.602.764 3.595.711Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.393.567 274.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.393.567 274.882Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 11.406.665 12.955.475Kısa Vadeli Karşılıklar5.189.839 6.670.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.054.027 805.937Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 4.135.812 5.864.897ARA TOPLAM641.224.531 591.799.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER641.224.531 591.799.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.807.207 2.767.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.807.207 2.767.023Uzun Vadeli Karşılıklar1.624.446 1.193.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.624.446 1.193.247Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 7.885.798 1.488.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.317.451 5.448.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER652.541.982 597.247.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar367.134.936 297.747.784Ödenmiş Sermaye19 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.071 -78.071Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.071 -78.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -78.071 -78.071Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.210.932 5.210.932Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 188.711.254 79.742.037Net Dönem Karı veya Zararı69.387.152 108.969.217TOPLAM ÖZKAYNAKLAR367.134.936 297.747.784TOPLAM KAYNAKLAR1.019.676.918 894.995.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.979.510.016 2.068.688.697Satışların Maliyeti20 -3.857.082.003 -2.013.834.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)122.428.013 54.854.560BRÜT KAR (ZARAR)122.428.013 54.854.560Genel Yönetim Giderleri21 -16.610.541 -11.802.882Pazarlama Giderleri21 -12.507.066 -12.404.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 29.212.464 12.697.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -15.940.176 -3.417.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.582.694 39.926.375Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 26.841 21.092FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.609.535 39.947.467Finansman Gelirleri24 1.309.526 1.987.856Finansman Giderleri24 -20.717.678 -14.566.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.201.383 27.368.497Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.814.231 -6.127.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -11.414.555 -6.025.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -6.399.676 -102.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.387.152 21.240.513DÖNEM KARI (ZARARI)69.387.152 21.240.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları69.387.152 21.240.513Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -14.076Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 -17.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 3.519Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 0 3.519Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -14.076TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.387.152 21.226.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları69.387.152 21.226.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027006BIST