***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 22:06
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 108.969.217 108.969.217 108.955.141
Dönem Karı (Zararı)
0 108.969.217 108.969.217 108.969.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -14.076 0 -14.076 -14.076
Sermaye Arttırımı
19 50.000.000 3.846.420 69.323.158 -73.169.578 50.000.000 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 297.747.784
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 47.991 -78.071 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 297.747.784
Transferler
19 108.969.217 -108.969.217
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.387.152 69.387.152 69.387.152
Dönem Karı (Zararı)
19 69.387.152 69.387.152 69.387.152
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 188.711.254 69.387.152 367.134.936 367.134.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.719.096 10.040.081
Dönem Karı (Zararı)
69.387.152 21.240.513
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.387.152 21.240.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.532.754 8.848.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 743.864 384.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.427.524
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.427.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.021.744 230.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 707.341 334.444
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.729.085 -104.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.996.403 3.252.853
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.996.403 3.252.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 281.299
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 281.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 17.814.231 6.127.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.599.266 -15.327.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -27.382.425 -2.488.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.926.014 -106.167.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 14.652 -245.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -97.940.666 -105.921.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.134.320 16.273.159
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.503.584 3.679.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -18.630.736 12.593.359
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.435.888 -2.346.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.374.471 79.172.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.821.190 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -26.553.281 79.172.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -446.359 -88.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.981.526 -50.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 11.974.473 -86.992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 7.053 36.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.118.685 367.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.679.360 14.761.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.052 -33.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.011.684 -4.687.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-445.731 -503.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-445.731 -503.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -431.031 -454.101
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.700 -49.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.228.434 -3.462.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.138.403 -3.147.306
Kredilerden Nakit Girişleri
7 39.102.975 -45.592.873
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 21.035.428 42.445.567
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.969 -315.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.936.393 6.074.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.936.393 6.074.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.747.394 16.639.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.811.001 22.714.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 112.811.001 138.747.394
Finansal Yatırımlar
78.452.382 51.078.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
78.452.382 51.078.955
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 78.452.382 51.078.955
Ticari Alacaklar
755.564.647 657.638.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 84.276 14.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 755.480.371 657.623.981
Diğer Alacaklar
26.444.232 3.489.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 4.654.084 150.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.790.148 3.339.322
Peşin Ödenmiş Giderler
3.616.159 1.180.271
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.616.159 1.180.271
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 46.069 0
ARA TOPLAM
976.934.490 852.135.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
976.934.490 852.135.075
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
2.706.478 2.526.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.706.478 2.526.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.160.575 2.160.575
Maddi Duran Varlıklar
12 26.723.179 26.055.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.996.644 3.840.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.070.336 2.191.880
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.742.428 42.860.651
TOPLAM VARLIKLAR
1.019.676.918 894.995.726
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 301.562.029 234.523.816
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.562.029 234.523.816
Banka Kredileri
60.730.219 21.627.244
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
240.831.810 212.896.572
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.800.148 1.662.706
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.800.148 1.662.706
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.800.148 1.662.706
Ticari Borçlar
301.009.808 330.384.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 2.255.864 5.077.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 298.753.944 325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 949.774 1.396.133
Diğer Borçlar
15.912.701 3.931.175
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 12.309.937 335.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.602.764 3.595.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.393.567 274.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.393.567 274.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 11.406.665 12.955.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.189.839 6.670.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.054.027 805.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.135.812 5.864.897
ARA TOPLAM
641.224.531 591.799.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.224.531 591.799.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.807.207 2.767.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.807.207 2.767.023
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.624.446 1.193.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.624.446 1.193.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 7.885.798 1.488.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.317.451 5.448.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
652.541.982 597.247.942
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
367.134.936 297.747.784
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.071 -78.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -78.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -78.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.210.932 5.210.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 188.711.254 79.742.037
Net Dönem Karı veya Zararı
69.387.152 108.969.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
367.134.936 297.747.784
TOPLAM KAYNAKLAR
1.019.676.918 894.995.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 3.979.510.016 2.068.688.697
Satışların Maliyeti
20 -3.857.082.003 -2.013.834.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.428.013 54.854.560
BRÜT KAR (ZARAR)
122.428.013 54.854.560
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.610.541 -11.802.882
Pazarlama Giderleri
21 -12.507.066 -12.404.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 29.212.464 12.697.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.940.176 -3.417.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.582.694 39.926.375
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 26.841 21.092
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.609.535 39.947.467
Finansman Gelirleri
24 1.309.526 1.987.856
Finansman Giderleri
24 -20.717.678 -14.566.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.201.383 27.368.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.814.231 -6.127.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.414.555 -6.025.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.399.676 -102.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.387.152 21.240.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.387.152 21.240.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.387.152 21.240.513
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -14.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 -17.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 3.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 0 3.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -14.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.387.152 21.226.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.387.152 21.226.437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027006
BIST