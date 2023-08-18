***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
18.08.2023 18:39
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çerçevesinde hazırlanan rapor ekli dokümantasyonda yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187332
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.645,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0926
|27,0987
|% 0,07
|
|Euro
|29,4832
|29,5002
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,4480
|34,6208
|% 0,11
|
|Frank
|30,6209
|30,8054
|% -0,27
|
|Riyal
|7,2047
|7,2409
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,50
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.145
|17,00
|
|Yarım
|5.548
|5.598
|9,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem