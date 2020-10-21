***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2020 13:33
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.10.2020 tarihli açıklamalarımızın düzeltmesidir. Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı Bülteni'nde onaylandığı bilgisi kamuya duyurulmuştu. Bu doğrultuda Tahvil/Finansman Bonosu ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve ihraca ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882814
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,28
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.102.108
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.549.019
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|679.961.147
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.188.084
|% -9,98
|
|GARAN
|7,49
|1.379.488.200
|% 0,27
|
|TURSG
|6,22
|1.261.193.297
|% 1,30
|
|SISE
|6,98
|1.023.294.729
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|968.167.772
|% 4,79
|
|ODAS
|3,42
|811.718.193
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|767.815.827
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|968.167.772
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,98
|511.926.753
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|563.831.963
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|811.718.193
|% 0,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8167
|7,8197
|% -0,59
|
|Euro
|9,2833
|9,2892
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2694
|10,3209
|% 1,16
|
|Frank
|8,6272
|8,6792
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% -0,52
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:48
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17:58TKNSA
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem
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17:52RALYH
Yüzde 4.10 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 561 adet işlem