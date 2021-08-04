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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

04.08.2021 09:47



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954627


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Tam 3.245 3.326 0,83  
Yarım 1.568 1.609 0,40  
Çeyrek 787 805 0,20  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 0,16  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,07  
B. Petrol 72,30 72,30 -0,11  
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