***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2021 09:47
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954627
BIST
12:381.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:388,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:3810,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:38491,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 491,46
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ISGSY
|10,67
|33.454.526
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.181.559
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.595.277
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.325.414
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.280.736
|% 9,70
|
|METUR
|5,02
|93.015.902
|% -9,22
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,02
|926.254.436
|% 1,81
|
|AKBNK
|5,42
|327.358.329
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,94
|326.269.167
|% 1,93
|
|THYAO
|12,70
|284.383.079
|% 0,55
|
|SASA
|29,34
|228.673.214
|% 1,52
|
|GARAN
|9,02
|926.254.436
|% 1,81
|
|CEMAS
|1,38
|108.951.009
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|327.358.329
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,48
|141.281.882
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,81
|96.577.205
|% 0,56
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4438
|8,4463
|% 0,49
|
|Euro
|10,0147
|10,0192
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,7297
|11,7885
|% 0,64
|
|Frank
|9,2996
|9,3556
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% 0,54
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|2,85
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.309
|1,00
|
|Tam
|3.245
|3.326
|0,83
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|0,40
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-0,11
|