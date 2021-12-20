***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.12.2021 tarihinde yapmış olduğu İhraç tavanı ile ilgili açıklama ekinde sunulan İhraç Belgesi, ilgili Kap şablonu ile tekrar açıklanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984737BIST