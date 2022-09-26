***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
26.09.2022 11:51
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.08.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 22.09.2022 tarihli ve 52/1387 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065172
BIST
14:403.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -38,70
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:4018,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:4017,8383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:40973,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.886.153
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.620
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|893.146
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.322.718
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.876.897.305
|% 4,04
|
|THYAO
|69,15
|1.812.526.608
|% -2,40
|
|VESTL
|38,82
|1.562.703.922
|% 8,56
|
|HEKTS
|52,00
|1.299.589.622
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|443.956.747
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,90
|570.629.445
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.028.499.218
|% -5,62
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4390
|18,4643
|% 0,27
|
|Euro
|17,8223
|17,8440
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8253
|19,9247
|% -0,51
|
|Frank
|18,5247
|18,6363
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|
Seans Raporu
14:38
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14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, TAVHL
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA
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14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, ELITE, GRNYO, TEKTU