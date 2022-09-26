***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.08.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 22.09.2022 tarihli ve 52/1387 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065172BIST