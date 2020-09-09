***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.09.2020 17:33
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.09.2020 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 50.000.000,-TL'ye (elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, 1 (bir) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874241
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,45
|Açılış
|: 468,28
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4903
|7,4925
|% 0,14
|
|Euro
|8,8474
|8,8533
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7109
|9,7596
|% 0,25
|
|Frank
|8,1683
|8,2175
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,78
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında