***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.10.2020Ek Açıklamalarİlgi: 16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı Bülteni'nde onaylandığı bilgisi kamuya duyurulmuştu. Bu doğrultuda Tahvil/Finansman Bonosu ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve ihraca ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 SPK Başvuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882407BIST