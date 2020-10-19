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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.10.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.10.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı Bülteni'nde onaylandığı bilgisi kamuya duyurulmuştu. Bu doğrultuda Tahvil/Finansman Bonosu ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve ihraca ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Başvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882407


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Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
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