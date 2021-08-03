***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.08.2021 18:26
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954544
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05490,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,66
|Açılış
|: 490,17
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|QUAGR
|28,08
|104.224.222
|% 5,17
|
|PENTA
|36,68
|117.953.049
|% 4,80
|
|BASGZ
|16,15
|116.943.779
|% 4,53
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|CEOEM
|8,63
|48.213.906
|% -6,20
|
|ARDYZ
|53,70
|266.144.349
|% 2,38
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|ESEN
|30,36
|161.502.641
|% 2,85
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|VBTYZ
|17,28
|118.228.187
|% 2,37
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|GWIND
|3,68
|37.363.230
|% -0,54
|
|KARYE
|9,74
|95.205.683
|% -0,71
|
|AKYHO
|1,97
|18.909.028
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4156
|8,4221
|% 0,89
|
|Euro
|9,9855
|9,9939
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6661
|11,7246
|% 0,94
|
|Frank
|9,2717
|9,3275
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2391
|2,2503
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,07
|
|B. Petrol
|72,17
|72,17
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243