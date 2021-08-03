***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954544BIST