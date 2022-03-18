***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.03.2022 09:50
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 400 Milyon TL nominal tutarı aşmayacak şekilde Şirket'in ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç tavanı başvurusu, 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Kurul Bülteni'nde yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK_Basvuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011269
BIST
10:062.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,69
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.147
En Düşük
2.141
10:0614,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0869
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7944
En Düşük
14,6600
10:0616,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0682
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:06919,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,37
|Açılış
|: 919,56
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:04
|CMBTN
|218,00
|3.465.803
|% 5,67
|
|IEYHO
|0,86
|11.549.507
|% 4,88
|
|PINSU
|3,71
|2.240.174
|% 4,80
|
|GZNMI
|28,98
|5.152.494
|% 4,47
|
|AKYHO
|1,72
|1.567.352
|% 4,24
|
|PKENT
|358,80
|11.531.753
|% -8,77
|
|ORCAY
|19,07
|24.589.102
|% -8,32
|
|OYLUM
|4,80
|263.045
|% -4,57
|
|MAALT
|236,90
|1.030.696
|% -4,28
|
|GARFA
|12,54
|138.449
|% -3,69
|
|VAKBN
|3,42
|183.760.931
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,08
|151.344.964
|% 0,60
|
|EREGL
|36,28
|142.527.206
|% 1,45
|
|TUPRS
|200,40
|60.106.970
|% 1,06
|
|THYAO
|27,86
|57.932.149
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,42
|183.760.931
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,86
|11.549.507
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,08
|151.344.964
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,55
|34.082.331
|% 2,60
|
|ODAS
|1,59
|9.145.010
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7792
|14,7948
|% 0,63
|
|Euro
|16,3751
|16,4025
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,3986
|19,4959
|% 0,76
|
|Frank
|15,7132
|15,8078
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|