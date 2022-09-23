***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2022Ek Açıklamalar22.08.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 22.09.2022 tarihli ve 52/1387 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 A1 Capital Başvuru Formu.pdfEK: 2 A1 Capital- İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064920BIST