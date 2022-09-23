***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 16:09
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2022
Ek Açıklamalar
22.08.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 22.09.2022 tarihli ve 52/1387 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 A1 Capital Başvuru Formu.pdf
EK: 2 A1 Capital- İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064920
BIST
17:293.289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,71
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:2918,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0998
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4184
En Düşük
18,3035
17:2917,8970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8798
17:29974,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,08
|Açılış
|: 974,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULKER
|21,78
|149.074.125
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.958.186
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|15.005.861
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.207.849.911
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.656.503
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.242.496
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.498.008
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.240.927
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.606.879
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|217.153.004
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.488.581.560
|% -0,49
|
|SASA
|61,25
|2.860.295.203
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,20
|1.764.096.702
|% -0,22
|
|SISE
|27,14
|1.543.789.498
|% -1,38
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|EKGYO
|3,98
|1.418.559.181
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,55
|1.077.775.230
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|HALKB
|7,65
|1.269.304.473
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,28
|846.627.124
|% 0,57
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4041
|18,4184
|% 0,54
|
|Euro
|17,8870
|17,8970
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,1626
|20,2637
|% -1,87
|
|Frank
|18,7352
|18,8481
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8788
|4,9033
|% 0,57
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,44
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|-4,55
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 87 kaybederek (% -0.42 ) 3, 567
-
17:43XU100
Endeks 3, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 47, 802.00 milyon TL de
-
17:42BIOEN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 632, 192 adet işlem
-
17:40IZMDC
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 651, 234 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 200 adet işlem