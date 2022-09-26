***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.09.2022 11:50
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavan Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Geçerlilik tarihi 22.09.2023 olarak düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023
Ek Açıklamalar
22.08.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 22.09.2022 tarihli ve 52/1387 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 A1 Capital Başvuru Formu.pdf
EK: 2 A1 Capital- İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065170
BIST
14:403.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -38,70
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:4018,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:4017,8383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:40973,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.886.153
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.620
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|893.146
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.322.718
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.876.897.305
|% 4,04
|
|THYAO
|69,15
|1.812.526.608
|% -2,40
|
|VESTL
|38,82
|1.562.703.922
|% 8,56
|
|HEKTS
|52,00
|1.299.589.622
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|443.956.747
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,90
|570.629.445
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.028.499.218
|% -5,62
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4390
|18,4643
|% 0,27
|
|Euro
|17,8223
|17,8440
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8253
|19,9247
|% -0,51
|
|Frank
|18,5247
|18,6363
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|
Seans Raporu
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14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
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14:49
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
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