***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.04.2023 tarih ve 2023/24 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 25.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 25.01.2023 tarihinde almış olduğu kararla, 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz ihraç tavanı başvurusu 13.04.2023 tarih ve 2023/24 sayılı bültende 175.000.000.-TL olarak onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138931BIST