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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2020 19:54
GÜNCEL HABERLER



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Ulus İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, söz konusu karar  SPK'nun 29.05.2020  tarihi 32992422-299 -E.5432 yazısıyla onaylanmıştır. 08.06.2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcıların hesapları Ankara Tunus İrtibat Bürosuna devredilmiştir. Yatırımcılarımız Ankara Tunus İrtibat Bürosu'nun 0312 419 04 77 numaralı telefonundan veya Genel Müdürlüğün 0212 371 18 00 numaralı telefonundan, info@a1capital.com.tr mail adresinden ve Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.
 
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849660


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5561 8,5990 % 0,90  
Frank 7,0094 7,0516 % -0,40  
Riyal 1,7984 1,8074 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.680 -34,46  
Altın Gr. 366 366 -6,00  
Cumhuriyet 2.441 2.478 -44,00  
Tam 2.445 2.489 -29,70  
Yarım 1.193 1.209 -19,90  
Çeyrek 597 605 -10,00  
Gümüş.Ons 17,32 17,36 -0,37  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,07  
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