***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 19:54
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Ulus İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, söz konusu karar SPK'nun 29.05.2020 tarihi 32992422-299 -E.5432 yazısıyla onaylanmıştır. 08.06.2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcıların hesapları Ankara Tunus İrtibat Bürosuna devredilmiştir. Yatırımcılarımız Ankara Tunus İrtibat Bürosu'nun 0312 419 04 77 numaralı telefonundan veya Genel Müdürlüğün 0212 371 18 00 numaralı telefonundan, info@a1capital.com.tr mail adresinden ve Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849660
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05365,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -6,19
|Açılış
|: 366,00
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5561
|8,5990
|% 0,90
|
|Frank
|7,0094
|7,0516
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-34,46
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,00
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.478
|-44,00
|
|Tam
|2.445
|2.489
|-29,70
|
|Yarım
|1.193
|1.209
|-19,90
|
|Çeyrek
|597
|605
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|2,35
|