***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Ulus İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, söz konusu karar SPK'nun 29.05.2020 tarihi 32992422-299 -E.5432 yazısıyla onaylanmıştır. 08.06.2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcıların hesapları Ankara Tunus İrtibat Bürosuna devredilmiştir. Yatırımcılarımız Ankara Tunus İrtibat Bürosu'nun 0312 419 04 77 numaralı telefonundan veya Genel Müdürlüğün 0212 371 18 00 numaralı telefonundan, info@a1capital.com.tr mail adresinden ve Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849660BIST