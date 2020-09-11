***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDENİZLİ İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-8906 sayılı yazısı ile "SkyCity Kat:17 Bağımsız Bölüm:149-150 Merkezefendi / DENİZLİ adresinde,T:+90 258 252 10 77F:+90 258 252 10 11İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874807BIST