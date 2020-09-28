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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Borçlanma Aracı İhracı ile ilgili olarak KAP'da 09.09.2020 tarihinde yayınlanan İhraç Tavanı Bildirimi aşağıda yer aldığı şekli ile güncellenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.09.2020 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 50.000.000,-TL'ye (elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877035


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EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
DESPC 11,56 33.976.285 % 9,99  
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Altın Gr. 467 467 8,55  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,26 23,30 0,40  
Gümüş Gr. 5,80 5,80 0,16  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,03  
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