***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 17:36
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Borçlanma Aracı İhracı ile ilgili olarak KAP'da 09.09.2020 tarihinde yayınlanan İhraç Tavanı Bildirimi aşağıda yer aldığı şekli ile güncellenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.09.2020 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 50.000.000,-TL'ye (elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877035
BIST
17:511.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:517,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1352
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:519,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1725
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:51466,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,25
|Açılış
|: 466,74
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DURDO
|20,46
|8.746.576
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|33.976.285
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.623.915
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.711.246
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,39
|131.172.256
|% -9,67
|
|SEKUR
|11,94
|11.282.128
|% -9,48
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|SISE
|7,70
|3.709.894.911
|% 8,91
|
|GARAN
|7,02
|1.719.428.493
|% -2,09
|
|ASELS
|17,43
|896.950.181
|% 1,22
|
|PETKM
|4,21
|562.792.137
|% -0,24
|
|CEMTS
|15,21
|558.944.010
|% 1,67
|
|SISE
|7,70
|3.709.894.911
|% 8,91
|
|GARAN
|7,02
|1.719.428.493
|% -2,09
|
|ODAS
|2,71
|544.341.589
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|313.204.067
|% -1,42
|
|PETKM
|4,21
|562.792.137
|% -0,24
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7863
|7,7934
|% 1,77
|
|Euro
|9,0713
|9,0797
|% 1,94
|
|Sterlin
|9,9709
|10,0209
|% 2,45
|
|Frank
|8,3500
|8,4003
|% 1,67
|
|Riyal
|2,0680
|2,0783
|% 1,58
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|8,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,80
|0,16
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,03
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de