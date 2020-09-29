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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Borçlanma Aracı İhracı ile ilgili olarak KAP'da 09.09.2020 tarihinde yayınlanan İhraç



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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 22.254.678 % 10,00  
YAPRK 53,35 728.601 % 10,00  
VANGD 5,72 1.285.147 % 10,00  
TKURU 940,90 3.227.287 % 10,00  
EGCYO 1,43 938.510 % 10,00  
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17:15 Alış Satış %  
Dolar 7,8358 7,8423 % 0,53  
Euro 9,1962 9,2142 % 1,21  
Sterlin 10,0583 10,1088 % 0,72  
Frank 8,4971 8,5483 % 1,04  
Riyal 2,0861 2,0966 % 0,55  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 7,95  
Altın Gr. 476 476 3,61  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.131 3.210 35,09  
Yarım 1.513 1.553 16,97  
Çeyrek 759 776 8,49  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,35  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,10  
B. Petrol 42,35 42,35 -0,52  
Seans Raporu 17:15
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