***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 16:52
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Borçlanma Aracı İhracı ile ilgili olarak KAP'da 09.09.2020 tarihinde yayınlanan İhraç
17:151.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:157,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:159,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1101
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:15476,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,33
|Açılış
|: 476,58
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,26
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISGSY
|10,12
|22.254.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|METUR
|8,66
|11.661.551
|% -9,03
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|ASELS
|17,63
|1.011.577.867
|% 0,97
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|TRKCM
|4,81
|604.314.546
|% -5,69
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,70
|436.026.176
|% 3,03
|
|ODAS
|2,72
|548.468.785
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8358
|7,8423
|% 0,53
|
|Euro
|9,1962
|9,2142
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0583
|10,1088
|% 0,72
|
|Frank
|8,4971
|8,5483
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0861
|2,0966
|% 0,55
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|7,95
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,10
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,52
|