***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMALTEPE İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 16.11.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-11556 sayılı yazısı ile"Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi N46/F A6 Blok D:23 Maltepe / İSTANBUL adresinde,T:+90 216 755 80 35F:+90 216 755 82 84İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891525BIST