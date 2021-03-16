***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarANKARA - ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 26.02.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-2477 sayılı yazısı ile"Mustafa Kemal Mahallesi Dumluınar Bulvarı N266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok N62 Çankaya / ANKARA adresinde,T:+90 312 309 02 60İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918473BIST