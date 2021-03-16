***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarESKİŞEHİR İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 03.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-2705 sayılı yazısı ile"Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi N13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde,T:+90 222 502 01 64İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918477BIST