***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 17:07
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESKİŞEHİR İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI
"Sermaye Piyasası Kurulunun 03.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-2705 sayılı yazısı ile
"Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi N13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde,
T:+90 222 502 01 64
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918477
BIST
17:471.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:477,4994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:478,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:47418,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,52
|Açılış
|: 417,97
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KRTEK
|13,53
|24.463.323
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.723.159
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|272.541.191
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.300.414
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.534.515
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,34
|15.973.505
|% -8,24
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|FENER
|29,52
|574.833.692
|% -6,40
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LIDFA
|4,02
|31.394.514
|% -6,29
|
|GARAN
|8,90
|1.346.777.916
|% 2,06
|
|KOZAL
|126,40
|1.284.803.292
|% 2,35
|
|OTKAR
|441,10
|1.211.671.540
|% 1,17
|
|FROTO
|208,40
|1.067.920.562
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,17
|844.555.447
|% 5,57
|
|GSRAY
|4,17
|844.555.447
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,25
|421.286.523
|% 0,90
|
|GARAN
|8,90
|1.346.777.916
|% 2,06
|
|TSKB
|1,71
|192.565.020
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,80
|823.521.704
|% 2,77
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4927
|7,4994
|% -0,44
|
|Euro
|8,9247
|8,9327
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3667
|10,4187
|% -0,73
|
|Frank
|8,0560
|8,1045
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% -0,58
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|2,38
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,76
|67,76
|-1,12
|
Seans Raporu
17:47
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında