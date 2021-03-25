***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇANAKKALE İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI "Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-3934 sayılı yazısı ile "Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Kıyı AVM N25 Merkez / ÇANAKKALE adresinde, T:+90 286 218 04 00 F:+90 286 218 02 00İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920661BIST