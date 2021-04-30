***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 14:42
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933310
BIST
15:571.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:578,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5710,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:57469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FORMT
|1,32
|14.271.179
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.537.346
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.318.800
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.929.089
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.856.630
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,20
|1.016.576.871
|% 5,35
|
|EREGL
|19,11
|763.564.737
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|635.155.152
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.646.609
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.401.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|469.890.554
|% 1,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2704
|8,2751
|% 0,88
|
|Euro
|10,0020
|10,0087
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4302
|11,4875
|% 0,28
|
|Frank
|9,0331
|9,0875
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1955
|2,2066
|% 0,72
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,85
|66,85
|-1,20
|