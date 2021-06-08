***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 31.05.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-6705 sayılı yazısı ile "İstanbul Caddesi Yenidoğan Mahallesi 608. Sokak N7 D:1 71200 Merkez / KIRIKKALE"T:+90 318 225 68 67İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941238BIST