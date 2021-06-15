***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 50.000.000 TL ödenmiş sermayesinin nakden 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler tamamlanarak, 10.06.2021 Tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş ve aynı tarihli TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942479BIST