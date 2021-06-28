***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAYVALIK İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 14.06.2021 tarih ve E-32992422-205.0404-7258 sayılı yazısı ile"Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi N3 D:3 Ayvalık BALIKESİR adresinde,T:+90 266 312 61 77F:+90 266 312 61 71İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944638BIST