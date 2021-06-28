***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZORLU CANTER İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E-32992422-205.0404-7639 sayılı yazısı ile"Levazım Mahallesi Koru Sokağı N2 R3 Kule T242 34340 Beşiktaş - İstanbul adresinde,T: 212 843 82 05F: 212 371 18 01İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944641BIST