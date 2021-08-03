***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 16:24
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Atilla ESEN tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifasının kabulüne, tüm yetkilerinin iptaline,
Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954424
BIST
16:231.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:238,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:239,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9800
En Düşük
9,8650
16:23489,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 489,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:23
|IDGYO
|3,63
|11.682.967
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.155
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|38.630.910
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.471.819
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.727.631
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.955.380
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|CEOEM
|8,69
|41.124.760
|% -5,54
|
|BURVA
|23,44
|9.471.904
|% -5,41
|
|GARAN
|8,69
|1.178.794.686
|% 1,64
|
|EREGL
|20,04
|808.176.477
|% 1,73
|
|SISE
|7,77
|766.115.195
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|636.569.969
|% 0,41
|
|THYAO
|12,71
|489.351.759
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,43
|636.569.969
|% 0,41
|
|GARAN
|8,69
|1.178.794.686
|% 1,64
|
|ODAS
|1,31
|139.881.557
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|424.857.416
|% -0,97
|
|SISE
|7,77
|766.115.195
|% 0,65
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4146
|8,4169
|% 0,83
|
|Euro
|9,9500
|9,9600
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,6625
|11,7210
|% 0,91
|
|Frank
|9,2706
|9,3265
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2355
|2,2467
|% 0,74
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,14
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|20,53
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,93
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,09
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-1,57
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38NUGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 292 adet işlem
-
16:37SELGD
Yüzde 8.99 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 197 adet işlem
-
16:36DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 781, 221 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.40 ) 1, 510
-
16:33PENTA
Yüzde 4.34 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 501 adet işlem