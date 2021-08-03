***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Atilla ESEN tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifasının kabulüne, tüm yetkilerinin iptaline,Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954424BIST