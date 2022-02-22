***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKONYA İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-17377 sayılı yazısı ile"Karaciğan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cad. Enn Tepe Mall Office K:9 N:911 Karatay / KONYA" adresinde,T: 332 501 77 77F: 212 371 18 01İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003495BIST