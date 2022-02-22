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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2022 18:01
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

KONYA İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI
"Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-17377 sayılı yazısı ile
 "Karaciğan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cad. Enn Tepe Mall Office K:9 N:911 Karatay / KONYA" adresinde,
T: 332 501 77 77
F: 212 371 18 01
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003495


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Altın Gr. 850 850 12,50  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,26  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 0,29  
B. Petrol 95,00 95,00 2,01  
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