***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 18:01
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI
"Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-17377 sayılı yazısı ile
"Karaciğan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cad. Enn Tepe Mall Office K:9 N:911 Karatay / KONYA" adresinde,
T: 332 501 77 77
F: 212 371 18 01
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003495
BIST
17:502.013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -24,90
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5015,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2780
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:5015,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2800
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7600
En Düşük
15,5000
17:50847,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 10,61
|Açılış
|: 847,86
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:49
|TETMT
|348,70
|12.208.368
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.619.284
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.636.506
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.344.706
|% 9,94
|
|BOSSA
|41,32
|28.195.088
|% 8,68
|
|PKENT
|467,30
|839.271
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.009.529
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.003.588
|% -9,98
|
|THYAO
|28,86
|3.781.898.044
|% -1,97
|
|KRDMD
|11,58
|1.677.455.616
|% -1,28
|
|KARSN
|4,20
|1.410.543.989
|% 5,26
|
|EREGL
|28,38
|1.237.385.182
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,99
|1.206.808.711
|% -1,48
|
|KARSN
|4,20
|1.410.543.989
|% 5,26
|
|YKBNK
|3,99
|1.206.808.711
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|360.697.654
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,58
|1.677.455.616
|% -1,28
|
|ODAS
|1,35
|179.871.102
|% -0,74
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8695
|13,8747
|% 1,55
|
|Euro
|15,7472
|15,7600
|% 1,82
|
|Sterlin
|18,7355
|18,8294
|% 1,11
|
|Frank
|15,0071
|15,0975
|% 1,07
|
|Riyal
|3,6856
|3,7041
|% 1,51
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,17
|
|Altın Gr.
|850
|850
|12,50
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,29
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|2,01
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem