***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 18:39
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile " Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Ritim İstanbul Sitesi N46/F A6 Blok D:23 Maltepe, İstanbul" adresinde bulunan Maltepe İrtibat Bürosu'nun 07.07.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043340
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
18:0517,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,71
|Açılış
|: 965,42
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2565
|17,2685
|% 0,31
|
|Euro
|17,5573
|17,5916
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6287
|20,7321
|% 0,81
|
|Frank
|17,6583
|17,7647
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5810
|4,6040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,53
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.467
|6.570
|-38,00
|
|Yarım
|3.165
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,78
|