***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 18:27
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Cad. Work Square MVK N13 D:206 Kurtköy, Pendik, İstanbul" adresinde bulunan Kurtköy İrtibat Büromuzun 28.07.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 21.07.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile, Vehbibey Mahallesi, Barbaros Caddesi N3 D:3 Ayvalık/Balıkesir"adresinde bulunan Ayvalık İrtibat Büromuzun 01.08.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047435
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